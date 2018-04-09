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Уникальная возможность задать вопрос Президенту. 10 апреля состоится встреча Александра Лукашенко с представителями СМИ

09 апреля 2018 13:45
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Новости Беларуси. Президент Беларуси ответит на самые оригинальные вопросы, которые ему зададут интернет-пользователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальная возможность задать вопрос Президенту. 10 апреля состоится встреча Александра Лукашенко с представителями СМИ-1



Александр Лукашенко 10 апреля встретится с журналистами в телестудии Белтелерадиокомпании. Информация об этом размещена в аккаунтах Агентства телевизионных новостей в социальных сетях: «Интервью – одно на миллион! Задай свой вопрос самому главному человеку страны. Впервые за долгое время Президент Беларуси встретится с журналистами в информационном эпицентре страны – в телестудии на Макаенка, 9».

Уникальная возможность задать вопрос Президенту. 10 апреля состоится встреча Александра Лукашенко с представителями СМИ-3

У интернет-пользователей есть уникальная возможность передать свой вопрос Президенту через электронную почту. Ответ на самый оригинальный из них белорусский лидер даст в рамках встречи с представителями СМИ.

# общество # Александр Лукашенко # Фотофакт # СМИ Беларуси

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