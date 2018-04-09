Уникальная возможность задать вопрос Президенту. 10 апреля состоится встреча Александра Лукашенко с представителями СМИ

Новости Беларуси. Президент Беларуси ответит на самые оригинальные вопросы, которые ему зададут интернет-пользователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Александр Лукашенко 10 апреля встретится с журналистами в телестудии Белтелерадиокомпании. Информация об этом размещена в аккаунтах Агентства телевизионных новостей в социальных сетях: «Интервью – одно на миллион! Задай свой вопрос самому главному человеку страны. Впервые за долгое время Президент Беларуси встретится с журналистами в информационном эпицентре страны – в телестудии на Макаенка, 9».