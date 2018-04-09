На трех маршрутах БЖД появился бесплатный Wi-Fi

Новости Беларуси. Для улучшения качества обслуживания БЖД продолжает работу по внедрению в поездах доступа к Wi-Fi. Он появился на трех маршрутах.

По информации пресс-центра БЖД, бесплатный Wi-Fi появился в дизель-поездах серии ДП3 региональных линий бизнес-класса по маршруту Минск-Пассажирский – Полоцк, Минск-Пассажирский – Лида, а также международных линий Минск-Пассажирский – Вильнюс (на участке от Минска до Государственной границы Беларуси).

Чтобы получить доступ к интернету нужно зарегистрироваться. Код доступа высылается смс-сообщением на номер мобильного телефона. Воспользоваться интернетом смогут абоненты всех белорусских мобильных операторов.

Впервые услуга доступа в интернет по технологии Wi-Fi появилась летом 2016 года в поездах межрегиональных линий бизнес-класса по маршруту Минск-Гомель.