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На термометре – +20. Отопительный сезон-2018 в Беларуси завершился намного раньше, чем в прошлом году

09 апреля 2018 11:52
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Новости Беларуси. Сегодня, 9 апреля, местами по Беларуси воздух прогрелся до 20 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая погода ставит точку в отопительном сезоне.

На термометре – +20. Отопительный сезон-2018 в Беларуси завершился намного раньше, чем в прошлом году-1

Сегодня батареи в Минске отключат в жилом фонде, общежитиях, гостиницах и учебных заведениях.

В 2017 году подачу тепла в жилые дома прекратили лишь 5 мая. Нынешней весной это произошло значительно раньше. Следовательно, за коммунальные услуги придется платить меньше, поскольку отопление – существенная статья расходов для каждой семьи.

# общество # Отопительный сезон # Фотофакт

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