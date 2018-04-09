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«Это потеря для страны, потеря для спорта». В Гродно простились с олимпийским чемпионом Александром Курловичем

09 апреля 2018 12:20
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Новости Беларуси. В Гродно простились с выдающимся спортсменом Александром Курловичем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это потеря для страны, потеря для спорта». В Гродно простились с олимпийским чемпионом Александром Курловичем-1

Отпевание прошло в Свято-Покровском кафедральном соборе. Гражданская панихида организована в Ледовом дворце. Отдать дань уважения двукратному олимпийскому чемпиону пришли родственники и коллеги – спортсмены из разных стран мира. Цветы и венки к гробу несут и простые белорусы, для которых Александр Курлович был кумиром. Вахту памяти несет рота почетного караула.      

«Это потеря для страны, потеря для спорта». В Гродно простились с олимпийским чемпионом Александром Курловичем-4

Владимир Шилов, мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе:
Тяжело очень пережить эту потерю. Это потеря для страны, потеря для спорта.

«Это потеря для страны, потеря для спорта». В Гродно простились с олимпийским чемпионом Александром Курловичем-7

Олег Андрейчик, начальник Управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:
Находясь на руководящих постах, да и работая тренером, даже будучи спортсменом, этот человек всегда отличался высокой человеческой духовностью и культурой.

«Это потеря для страны, потеря для спорта». В Гродно простились с олимпийским чемпионом Александром Курловичем-10

Александр Курлович – белорусский и советский тяжелоатлет. Дважды выигрывал золото на Олимпийских играх, четырехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, обладатель Кубка мира. Он 12 раз устанавливал рекорды планеты.

Сердце спортсмена перестало биться 6 апреля. Он умер на 57-м году жизни.   

«Это потеря для страны, потеря для спорта». В Гродно простились с олимпийским чемпионом Александром Курловичем-13

# общество # Фотофакт # Некролог # Александр Курлович

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