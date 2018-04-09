«Это потеря для страны, потеря для спорта». В Гродно простились с олимпийским чемпионом Александром Курловичем

Новости Беларуси. В Гродно простились с выдающимся спортсменом Александром Курловичем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отпевание прошло в Свято-Покровском кафедральном соборе. Гражданская панихида организована в Ледовом дворце. Отдать дань уважения двукратному олимпийскому чемпиону пришли родственники и коллеги – спортсмены из разных стран мира. Цветы и венки к гробу несут и простые белорусы, для которых Александр Курлович был кумиром. Вахту памяти несет рота почетного караула.

Владимир Шилов, мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе: Тяжело очень пережить эту потерю. Это потеря для страны, потеря для спорта.

Олег Андрейчик, начальник Управления спорта и туризма Гродненского облисполкома: Находясь на руководящих постах, да и работая тренером, даже будучи спортсменом, этот человек всегда отличался высокой человеческой духовностью и культурой.

Александр Курлович – белорусский и советский тяжелоатлет. Дважды выигрывал золото на Олимпийских играх, четырехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, обладатель Кубка мира. Он 12 раз устанавливал рекорды планеты.

Сердце спортсмена перестало биться 6 апреля. Он умер на 57-м году жизни.