«Уникальная возможность поработать». Какие предприятия создают больше всего вакансий для студотрядов?

Новости Беларуси. В 2022 году в Минске работали 667 студенческих отрядов, в которых трудились свыше 11 тысяч человек, а это на 2 тысячи больше, чем в 2021-м, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В 2022 году в Минске работали 667 студенческих отрядов, в которых трудились свыше 11 тысяч человек, а это на 2 тысячи больше, чем в 2021-м, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Фронт деятельности был разнообразный. Ребята могли поработать как по профессии, так и освоить другие специальности. Юноши и девушки попробовали себя в роли сборщиков техники, вожатых, строителей, озеленителей. Наиболее активными работодателями стали «Минскводоканал» и «Минскхлебпром».
Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Несовершеннолетние ребята также откликаются на работу и обращаются в городскую организацию БРСМ, чтобы мы их трудоустроили. Конечно, планы на 2023 год мы уже сформировали. Именно цифру, которую мы бы хотели и выполнить, и больше молодежи охватить. Она будет значительно выше, чем в этом году. И, конечно же, до 1 января 2023 года мы формируем перечень принимающих организаций, на каких объектах наша молодежь может трудиться. И, конечно, будем ее привлекать и рассказывать, какая есть уникальная возможность поработать в 2023 году.
Студотряды были созданы по 7 направлениям. Наибольшей популярностью пользовались сельскохозяйственные, педагогические и экологические отряды. А еще сервисные. Только здесь было занято свыше 300 человек.