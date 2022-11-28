«Уникальная возможность поработать». Какие предприятия создают больше всего вакансий для студотрядов?

Новости Беларуси. В 2022 году в Минске работали 667 студенческих отрядов, в которых трудились свыше 11 тысяч человек, а это на 2 тысячи больше, чем в 2021-м, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Несовершеннолетние ребята также откликаются на работу и обращаются в городскую организацию БРСМ, чтобы мы их трудоустроили. Конечно, планы на 2023 год мы уже сформировали. Именно цифру, которую мы бы хотели и выполнить, и больше молодежи охватить. Она будет значительно выше, чем в этом году. И, конечно же, до 1 января 2023 года мы формируем перечень принимающих организаций, на каких объектах наша молодежь может трудиться. И, конечно, будем ее привлекать и рассказывать, какая есть уникальная возможность поработать в 2023 году.