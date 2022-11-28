Учащиеся молодечненского колледжа взяли 5 призовых мест на чемпионате кондитеров. В чём секрет вкусной выпечки?

Новости Беларуси. Пять призовых мест на международном чемпионате кондитерского искусства взяли учащиеся молодечненского колледжа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ребята не раз становились лауреатами и победителями различных конкурсов. Уровень подготовки специалистов высокий. Секреты вкусной выпечки узнала наш корреспондент Дарья Седун.

Ингредиенты для выпечки остаются теми же, что и раньше. Это мука, вода, дрожжи и простые наполнители, улучшающие вкус теста: сахар, соль, пряности. Однако технологии не стоят на месте, поэтому один из самых серьезных этапов подготовки специалистов – знакомство с оборудованием.