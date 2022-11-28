Учащиеся молодечненского колледжа взяли 5 призовых мест на чемпионате кондитеров. В чём секрет вкусной выпечки?
Новости Беларуси. Пять призовых мест на международном чемпионате кондитерского искусства взяли учащиеся молодечненского колледжа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ребята не раз становились лауреатами и победителями различных конкурсов. Уровень подготовки специалистов высокий.
Секреты вкусной выпечки узнала наш корреспондент Дарья Седун.
Ингредиенты для выпечки остаются теми же, что и раньше. Это мука, вода, дрожжи и простые наполнители, улучшающие вкус теста: сахар, соль, пряности. Однако технологии не стоят на месте, поэтому один из самых серьезных этапов подготовки специалистов – знакомство с оборудованием.
Валентина Лычева, заведующая отделением «Общественное питание» Молодечненского государственного колледжа:
Предмет «Оборудование» достаточно сложный. Это техническая дисциплина, на которой мы изучаем технологическое оборудование, устройство, принцип работы, безопасные методы обслуживания. Они знают весь процесс технологический, знают технологическое оборудование. Не по схемам, не по рисункам, а на примере действующего предприятия.
Подробности в видеоматериале.