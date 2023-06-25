День выпускников, «Алые паруса» и повседневная жизнь. Какие ещё приключение ждут участников «Поезда памяти»?
На этой неделе в Бресте стартовал второй сезон культурно-образовательного патриотического проекта «Поезд памяти». В нем принимают участие 200 школьников из четырех стран – Беларуси, России, Армении и Кыргызстана. За 16 дней они побывают в 14 городах, ребята уже успели увидеть Брест, Гродно и Полоцк и пересечь границу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Наша съемочная группа снова сопровождает уникальный состав в путешествии.
На связи Анна Корольчук.
Анна Корольчук, корреспондент:
Вместе с участниками «Поезда памяти» шлем вам привет из Санкт-Петербурга! Город на Неве – первый из восьми российских городов на нашем маршруте. Вместе с ребятами мы увидели величественный Петергоф, кинокомпанию «Ленфильм», Музей железных дороги России и митинг на Пискаревском кладбище.
Ну а главным подарком для школьников стал праздник выпускников «Алые паруса». Вместе наблюдали за бригом и разведением мостов.
Мелания Глоба, участница проекта «Поезд памяти» (Россия):
Здесь мы увидели эти «Алые паруса», этот корабль, который пронесся по реке. Мы пофоткались, мы вообще просто в шоке, в восторге, особенно от салюта. Это было очень красочно.
Ася Паронян, участница проекта «Поезд памяти» (Армения):
Это было невероятно! Я слышала, что на «Алых парусах» бывают только лучшие из лучших. И я очень счастлива, что нам всем посчастливилось оказаться здесь и увидеть вот это все невероятное. Невероятный салют.
Анна Корольчук:
Программа, которую для нас готовят в каждом городе, – это лишь одна сторона нашей путевой жизни, но есть и другая, бытовая – наша жизнь внутри «Поезда памяти». И здесь царит своя атмосфера, уютная и домашняя.
Ангелина Струкачева, участница проекта «Поезд памяти» (Беларусь):
Обустроились мы вообще супер, комфортно очень, и теплые отношения наладили с девочками.
Анна Закурнаева, участница проекта «Поезд памяти» (Россия):
А вот это вот экран настроения мы сделали в первый день нашей посадки на поезд. Каждый день будем отмечать наше настроение, и, как вы уже видите, оно улучшается с каждым днем.
Анна Корольчук:
Сегодня наш пятый день пути – впереди еще 11. Всего за все путешествие мы преодолеем 9375 км. Буквально через полчаса отправимся с Финляндского вокзала дальше, в путешествие по России. Покидая город мостов, слышим наставление юным путешественникам – научиться строить мосты самим, мосты дружбы и взаимопонимания между странами.