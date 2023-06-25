День выпускников, «Алые паруса» и повседневная жизнь. Какие ещё приключение ждут участников «Поезда памяти»?

На этой неделе в Бресте стартовал второй сезон культурно-образовательного патриотического проекта «Поезд памяти». В нем принимают участие 200 школьников из четырех стран – Беларуси, России, Армении и Кыргызстана. За 16 дней они побывают в 14 городах, ребята уже успели увидеть Брест, Гродно и Полоцк и пересечь границу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наша съемочная группа снова сопровождает уникальный состав в путешествии. На связи Анна Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Вместе с участниками «Поезда памяти» шлем вам привет из Санкт-Петербурга! Город на Неве – первый из восьми российских городов на нашем маршруте. Вместе с ребятами мы увидели величественный Петергоф, кинокомпанию «Ленфильм», Музей железных дороги России и митинг на Пискаревском кладбище. Ну а главным подарком для школьников стал праздник выпускников «Алые паруса». Вместе наблюдали за бригом и разведением мостов.

Мелания Глоба, участница проекта «Поезд памяти» (Россия):

Здесь мы увидели эти «Алые паруса», этот корабль, который пронесся по реке. Мы пофоткались, мы вообще просто в шоке, в восторге, особенно от салюта. Это было очень красочно.

Ася Паронян, участница проекта «Поезд памяти» (Армения):

Это было невероятно! Я слышала, что на «Алых парусах» бывают только лучшие из лучших. И я очень счастлива, что нам всем посчастливилось оказаться здесь и увидеть вот это все невероятное. Невероятный салют.

Анна Корольчук:

Программа, которую для нас готовят в каждом городе, – это лишь одна сторона нашей путевой жизни, но есть и другая, бытовая – наша жизнь внутри «Поезда памяти». И здесь царит своя атмосфера, уютная и домашняя.

Ангелина Струкачева, участница проекта «Поезд памяти» (Беларусь):

Обустроились мы вообще супер, комфортно очень, и теплые отношения наладили с девочками.

Анна Закурнаева, участница проекта «Поезд памяти» (Россия):

А вот это вот экран настроения мы сделали в первый день нашей посадки на поезд. Каждый день будем отмечать наше настроение, и, как вы уже видите, оно улучшается с каждым днем.