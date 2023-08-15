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Уникальная находка! Студотрядовец на раскопках нашёл металлическое орудие, предположительно средних веков

15 августа 2023 11:51
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Новости Беларуси. Обломки керамической посуды, металлические орудия и элементы редких украшений – средневековые артефакты находят ученые в урочище реки Менка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А сегодня, в профессиональный праздник, каждая находка для археологов приобретает еще большую ценность.

Уникальная находка! Студотрядовец на раскопках нашёл металлическое орудие, предположительно средних веков-1

В 2023 году в Городище уже нашли уникальные предметы старины, которые помогут пролить свет не только на то, как выстраивались торговые отношения поселения с зарубежными соседями, но и расскажут, когда и где был основан Минск.

Уникальная находка! Студотрядовец на раскопках нашёл металлическое орудие, предположительно средних веков-4

Съемочной группе СТВ и вовсе посчастливилось стать свидетелями необычного исторического события – студотрядовец Александр Гугович обнаружил в раскопе металлическое орудие, предположительно средних веков.

Уникальная находка! Студотрядовец на раскопках нашёл металлическое орудие, предположительно средних веков-7

Руслан Книга, научный сотрудник Института истории НАН Беларуси:
Перед нами один из многих ножей, датируется ориентировочно Средневековьем. Точно сказать, что за нож, конкретную дату мы можем сказать после того, как обработаем его в наших мастерских. На этом уникальном памятнике археологии мы находим десятки, если не сотни ножей, но такой я пока еще не видел. В основном они какие-то более мелкие и худшей сохранности.

Уникальная находка! Студотрядовец на раскопках нашёл металлическое орудие, предположительно средних веков-10

Сегодня ученые готовы поделиться опытом и приобщить к своему делу всех желающих. В Городище можно поучаствовать в раскопках, увидеть только что найденные артефакты, а исторический клуб представит реконструкцию рыцарского боя.

# Археология # общество # Руслан Книга # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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