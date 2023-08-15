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Гродненская область пополнила ряды миллионников уборочной. Жатва идёт с опережением графика

15 августа 2023 08:13
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Новости Беларуси. Гродненская область пополнила ряды миллионников жатвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вечером 14 августа хлеборобы преодолели отметку в 1 миллион 22 тысячи тонн зерна по намолоту. Таким образом, знаковый рубеж переступили уже три региона: Брестский, Минский и Гродненский.

Гродненская область пополнила ряды миллионников уборочной. Жатва идёт с опережением графика-1

Аграрии трудятся не покладая рук, чтобы оперативно, а главное – качественно собрать урожай. Страда идет даже с опережением графика. На утро 15 августа вес республиканского каравая уже превысил 5 миллионов 600 тысяч тонн. Из них 927,4 тысячи – маслосемена рапса. К слову, велика вероятность, что уборку полей с этой культурой аграрии завершат уже сегодня. Осталось обработать 0,4 % площадей.

Что касается полей с зерновыми и зернобобовыми, золотые колосья сняли с 72 % площадей от запланированной. Намолот составляет свыше 4,6 миллиона тонн. В среднем с гектара снимают 33,9 центнера зерна.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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