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В Лепеле устраняют последствия непогоды. Пётр Пархомчик рассказал подробности

15 августа 2023 09:18
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Новости Беларуси. Оборванные линии электропередач, поваленные деревья и столбы – все это последствия урагана, который прошел по стране 6 и 7 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сплошные ветровалы зафиксированы практически в каждом регионе – общая площадь составила 4,5 тысячи гектаров.

В Лепеле устраняют последствия непогоды. Пётр Пархомчик рассказал подробности-1

В Лепеле буря бушевала не более получаса, а жители города уже неделю пытаются ликвидировать нанесенный непогодой ущерб. В местном лесхозе повреждено 615 гектаров территорий. Без крыши остался спортивный зал местной школы. Масштабы работ по устранению последствий непогоды оценили в республиканском штабе.

В Лепеле устраняют последствия непогоды. Пётр Пархомчик рассказал подробности-4

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:
В последние годы, если взять 5-6 лет, систематически происходят подобные буреломы, и мы уже научились вырабатывать пути решения этих вопросов. Поэтому поставлена задача в самые кратчайшие сроки, до конца октября, обеспечить доступные места. А то, что касается уже переувлажненных участков, будем ставить такие задачи, но с учетом уже факторов природы. Если морозы будут в ноябре, как это бывало иногда, значит будем заходить в ноябре и проводить данные выработки.

К устранению последствий привлечены почти все силы района. Стоит отметить, что в Лепеле в результате удара стихии никто не пострадал.

# Природные катаклизмы # общество # Петр Пархомчик # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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