«Наша армия готова дать отпор любому». Виктор Хренин выступил на конференции по безопасности в Москве

Беларусь – миролюбивая страна. И этот посыл – один из главных, которые мы направляем всем, кто проводит против нас агрессивную политику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь – миролюбивая страна. И этот посыл – один из главных, которые мы направляем всем, кто проводит против нас агрессивную политику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сохранить мир и стабильность – один из главных посылов главы государства. Однако в складывающейся геополитической обстановке Беларусь вынуждена скорректировать свою военную политику. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин на XI Московской конференции по международной безопасности.
Уже в ближайшее время будет принята новая редакция Концепции национальной безопасности. В то же время, акцентировал внимание глава ведомства, мы не планируем ни на кого нападать, но готовы дать отпор любому, кто переступит наши границы. Отдельные западные политики своими действиями продолжают толкать мир в пропасть. Белорусская сторона призывает к возобновлению диалога, чтобы не допустить мировой войны.
Нынешняя конференция по безопасности в Москве проходит в условиях кардинального изменения военно-политической обстановки в мире. Главная цель – укрепление взаимодействия военных ведомств разных стран и поиск совместных путей противостояния новым вызовам и угрозам. Приветствие участникам форума направил глава белорусского государства Александр Лукашенко.