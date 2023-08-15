Прямой эфир

«Наша армия готова дать отпор любому». Виктор Хренин выступил на конференции по безопасности в Москве

15 августа 2023 11:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь – миролюбивая страна. И этот посыл – один из главных, которые мы направляем всем, кто проводит против нас агрессивную политику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Наша армия готова дать отпор любому». Виктор Хренин выступил на конференции по безопасности в Москве-1

Сохранить мир и стабильность – один из главных посылов главы государства. Однако в складывающейся геополитической обстановке Беларусь вынуждена скорректировать свою военную политику. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин на XI Московской конференции по международной безопасности.

Уже в ближайшее время будет принята новая редакция Концепции национальной безопасности. В то же время, акцентировал внимание глава ведомства, мы не планируем ни на кого нападать, но готовы дать отпор любому, кто переступит наши границы. Отдельные западные политики своими действиями продолжают толкать мир в пропасть. Белорусская сторона призывает к возобновлению диалога, чтобы не допустить мировой войны.

«Наша армия готова дать отпор любому». Виктор Хренин выступил на конференции по безопасности в Москве-4

Нынешняя конференция по безопасности в Москве проходит в условиях кардинального изменения военно-политической обстановки в мире. Главная цель – укрепление взаимодействия военных ведомств разных стран и поиск совместных путей противостояния новым вызовам и угрозам. Приветствие участникам форума направил глава белорусского государства Александр Лукашенко.

# Национальная безопасность # общество # Виктор Хренин # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Лепеле устраняют последствия непогоды. Пётр Пархомчик рассказал подробности
15 августа 2023 09:18

В Лепеле устраняют последствия непогоды. Пётр Пархомчик рассказал подробности

Гродненская область пополнила ряды миллионников уборочной. Жатва идёт с опережением графика
15 августа 2023 08:13

Гродненская область пополнила ряды миллионников уборочной. Жатва идёт с опережением графика

Литва перенесла закрытие двух КПП на границе с Беларусью с 15 на 18 августа
15 августа 2023 07:36

Литва перенесла закрытие двух КПП на границе с Беларусью с 15 на 18 августа