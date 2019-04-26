Уникальная мозаика на доме на Востоке в Минске рассыпается

Произведение искусства на фасаде типовой многоэтажки, художник – Александр Кищенко, спустя 40 лет эту мозаику реконструируют. Панно рассыпается на глазах. Для безопасности проходящих мимо людей даже поставили забор.
Произведение искусства на фасаде типовой многоэтажки, художник – Александр Кищенко, спустя 40 лет эту мозаику реконструируют. Панно рассыпается на глазах. Для безопасности проходящих мимо людей даже поставили забор.
В чём уникальность мозаики напротив Национальной библиотеки в Минске? Узнаете, посмотрев видеоматериал.