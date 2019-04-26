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Уникальная мозаика на доме на Востоке в Минске рассыпается

26 апреля 2019 10:56
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Произведение искусства на фасаде типовой многоэтажки, художник – Александр Кищенко, спустя 40 лет эту мозаику реконструируют. Панно рассыпается на глазах. Для безопасности проходящих мимо людей даже поставили забор.

Уникальная мозаика на доме на Востоке в Минске рассыпается-1

В чём уникальность мозаики напротив Национальной библиотеки в Минске? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Декоративное искусство # общество # Татьяна Бембель # Фотофакт # Искусство

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