«Грандиозное сооружение». Экскурсию по Дворцу Независимости провели для ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС
Новости Беларуси. Накануне дня трагедии на Чернобыльской АЭС участники ликвидации ее последствий, а также сотрудники Департамента МЧС Беларуси стали гостями Дворца Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им первым делом показали самый большой зал – зал торжественных церемоний.
Провели в «Зеленую» комнату – место, известное долгими переговорами «Нормандской четверки». В маршруте экскурсии также «Каминный» зал, где обычно проходят переговоры главы государства с коллегами в формате «один на один».
Владимир Каменков, участник ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС:
Я впервые в этом Дворце. Конечно, грандиозное, величайшее сооружение, которое достойно для приема великих международных деятелей.
Марина Кравченко, начальник отдела Полесского государственного радиационно-экологического заповедника:
Думаю, не только меня, но и моих коллег посещение Дворца оставило очень много ярких эмоций. Впечатляет масштаб, величие. Ощущается чувство безмерной гордости за нашу страну.
Мы успели сфотографироваться во всех залах. Выставим фотографии в социальные сети. Сейчас это модно.
Василий Шабловский, начальник Администрации зон отчуждения и отселения МЧС Беларуси:
Во Дворце Независимости я первый раз. Приехал я с города Гомеля. Впечатления от Дворца просто потрясающие. Своей семье, своим знакомым я посоветую здесь тоже побывать, ознакомиться с этими залами.
Проводить экскурсии по Дворцу Независимости стало хорошей традицией. Гостями комплекса побывали представители общественности, спортсмены, активисты многодетные мамы.
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