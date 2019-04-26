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«Грандиозное сооружение». Экскурсию по Дворцу Независимости провели для ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС

26 апреля 2019 08:57
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Новости Беларуси. Накануне дня трагедии на Чернобыльской АЭС участники ликвидации ее последствий, а также сотрудники Департамента МЧС Беларуси стали гостями Дворца Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им первым делом показали самый большой зал – зал торжественных церемоний.

«Грандиозное сооружение». Экскурсию по Дворцу Независимости провели для ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС-1

«Грандиозное сооружение». Экскурсию по Дворцу Независимости провели для ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС-3

Провели в «Зеленую» комнату – место, известное долгими переговорами «Нормандской четверки». В маршруте экскурсии также «Каминный» зал, где обычно проходят переговоры главы государства с коллегами в формате «один на один».

«Грандиозное сооружение». Экскурсию по Дворцу Независимости провели для ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС-6

Владимир Каменков, участник ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС:
Я впервые в этом Дворце. Конечно, грандиозное, величайшее сооружение, которое достойно для приема великих международных деятелей.

«Грандиозное сооружение». Экскурсию по Дворцу Независимости провели для ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС-9

Марина Кравченко, начальник отдела Полесского государственного радиационно-экологического заповедника:
Думаю, не только меня, но и моих коллег посещение Дворца оставило очень много ярких эмоций. Впечатляет масштаб, величие. Ощущается чувство безмерной гордости за нашу страну.

Мы успели сфотографироваться во всех залах. Выставим фотографии в социальные сети. Сейчас это модно.

«Грандиозное сооружение». Экскурсию по Дворцу Независимости провели для ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС-12

Василий Шабловский, начальник Администрации зон отчуждения и отселения МЧС Беларуси:
Во Дворце Независимости я первый раз. Приехал я с города Гомеля. Впечатления от Дворца просто потрясающие. Своей семье, своим знакомым я посоветую здесь тоже побывать, ознакомиться с этими залами.

Проводить экскурсии по Дворцу Независимости стало хорошей традицией. Гостями комплекса побывали представители общественности, спортсмены, активисты многодетные мамы.

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«Грандиозное сооружение». Экскурсию по Дворцу Независимости провели для ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС-15

«Грандиозное сооружение». Экскурсию по Дворцу Независимости провели для ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС-17

«Грандиозное сооружение». Экскурсию по Дворцу Независимости провели для ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС-19

«Грандиозное сооружение». Экскурсию по Дворцу Независимости провели для ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС-21

«Грандиозное сооружение». Экскурсию по Дворцу Независимости провели для ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС-23

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Владимир Каменков # Марина Кравченко # Василий Шабловский # Фотофакт

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