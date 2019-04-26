«Грандиозное сооружение». Экскурсию по Дворцу Независимости провели для ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС

Новости Беларуси. Накануне дня трагедии на Чернобыльской АЭС участники ликвидации ее последствий, а также сотрудники Департамента МЧС Беларуси стали гостями Дворца Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им первым делом показали самый большой зал – зал торжественных церемоний.

Провели в «Зеленую» комнату – место, известное долгими переговорами «Нормандской четверки». В маршруте экскурсии также «Каминный» зал, где обычно проходят переговоры главы государства с коллегами в формате «один на один».

Владимир Каменков, участник ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС: Я впервые в этом Дворце. Конечно, грандиозное, величайшее сооружение, которое достойно для приема великих международных деятелей.

Марина Кравченко, начальник отдела Полесского государственного радиационно-экологического заповедника:

Думаю, не только меня, но и моих коллег посещение Дворца оставило очень много ярких эмоций. Впечатляет масштаб, величие. Ощущается чувство безмерной гордости за нашу страну.

Мы успели сфотографироваться во всех залах. Выставим фотографии в социальные сети. Сейчас это модно.