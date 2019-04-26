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Великая пятница у православных: что принято делать в этот день верующим

26 апреля 2019 08:34
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Новости Беларуси. Сегодня, 26 апреля, для православных всего мира один из самых скорбных дней в христианском году – Великая пятница перед Пасхой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великая пятница у православных: что принято делать в этот день верующим-1

Считается, что в этот день Иисуса Христа схватили и отвели к прокуратору Понтию Пилату, который назначил богочеловеку смертную казнь. 

В память об этом в храмах совершается вынос Плащаницы и Чин погребения. В Страстную пятницу принято воздерживаться от пищи до того, как будет вынесена плащаница. После этого можно перейти на хлеб и воду.

Великая пятница у православных: что принято делать в этот день верующим-4

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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