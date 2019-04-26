«Наше дело» и «Утро. Студия хорошего настроения» получили премию правительства за достижения в области качества

Награды премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества по итогам прошлого года нашли своих героев. Лауреатам стали предприятия, учреждения образования и здравоохранения из разных уголков страны.

Торжественная церемония в круглом зале Национальной библиотеки принесла диплом и в копилку наград нашей телекомпании. Сюжеты в рамках проектов «Наше дело» и «Утро. Студия хорошего настроения» названы победителями в номинации «Цикл рекламных программ и роликов, направленных на продвижение качества белорусской продукции и инструментов эффективного менеджмента».