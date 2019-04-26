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«Наше дело» и «Утро. Студия хорошего настроения» получили премию правительства за достижения в области качества

26 апреля 2019 09:59
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Награды премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества по итогам прошлого года нашли своих героев. Лауреатам стали предприятия, учреждения образования и здравоохранения из разных уголков страны.

«Наше дело» и «Утро. Студия хорошего настроения» получили премию правительства за достижения в области качества-1

Торжественная церемония в круглом зале Национальной библиотеки принесла диплом и в копилку наград нашей телекомпании. Сюжеты в рамках проектов «Наше дело» и «Утро. Студия хорошего настроения» названы победителями в номинации «Цикл рекламных программ и роликов, направленных на продвижение качества белорусской продукции и инструментов эффективного менеджмента».

«Наше дело» и «Утро. Студия хорошего настроения» получили премию правительства за достижения в области качества-4

Как проходила церемония награждения премией правительства Республики Беларусь за достижения в области качества? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# общество # общество # Ирина Осмола # Сергей Румас # Вацлав Янушко # Александр Жук # Фотофакт # производство

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