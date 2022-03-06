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Высшее образование, карьера и замуж в 26: в Минтруда составили портрет современной белоруски

06 марта 2022 19:30
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Новости Беларуси. Накануне Международного женского дня в Минтруда нарисовали портрет современной белоруски, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Высшее образование, карьера и замуж в 26: в Минтруда составили портрет современной белоруски-1

И вот что получилось: 43 года, по национальности белоруска, живет в городе, активно пользуется интернетом – куда ж без него сейчас? А еще из обязательного – диплом об окончании вуза и карьера в здравоохранении или образовании. В этих сферах женщины наиболее продуктивны, и продвижение по службе их заботит все больше. Так, половина руководящего состава в стране – это женщины. А среди госслужащих белорусок и вовсе 68 %.

Но давайте сейчас перейдем на личное: 53 % замужем. Хотя белоруски в последнее время не спешат под венец: средний возраст невест уже превысил 26 лет.

# Женщины Беларуси # общество # Ольга Коршун # Фотофакт

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