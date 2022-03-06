«Хочу стать генералом». Курсанты Могилёвского института МВД рассказали об учёбе и своих мечтах

Новости Беларуси. Более 1 000 выпускников с высшим юридическим образованием подготовило старейшее милицейское учебное заведение страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Среди выпускников Могилевского института МВД герои Советского Союза, генералы. Условия на занятиях здесь максимально приближены к реальным. Есть криминалистическая лаборатория, полигон, тиры, стадион и спортивные залы, чтобы ребята могли поддерживать себя в хорошей физической форме. Среди курсантов этого учебного заведения нет случайных людей. Все они с детства мечтали быть в милиции. А значит, служить людям и государству – осознанный выбор.

Александр Шавеко, курсант факультета милиции Могилевского института МВД:

Вот так мы и живем – 10 человек, курсантов. Самое интересное – это не дом, потому что дома можно кровать не заправить, а здесь обязательно. Потому что здесь распорядок дня, тут даже кровати заправляются в плане того, подушка должна лежать ровно и у нее должен быть отбит кантик. Здесь все натянуто должно быть. И, самое интересное, на кровати в свободное время нельзя лежать. Лежать можно только когда отбой. Сидеть можно только на стуле. Вот приходим с занятий и мы сидим только на стуле. Вот это разница с домом. В шкафах у нас порядок.

Александр Шавеко:

Я в детстве уже решил, что стану сотрудником милиции. Я видел сотрудников милиции, которые несут службу в городе. В школу к нам приходили сотрудники и рассказывали про свою специфику. Также я фильмов много смотрел. Читал рассказы, детективы про сотрудников милицию, как они боролись с преступностью, как они их разыскивали, как людям помогали. И я понимаю, что это мое.

Валерий Залуцкий, курсант факультета милиции Могилевского института МВД:

Маленький совсем был. Зима, уже темно. Сидели с мамой, кушали, ужинали. И приехал отец, а он у меня тогда в ГАИ работал. И эта красивая форма сотрудников – салатовая с синим, яркая, вся светится, эти погоны. Очень хорошо запомнил этот момент, может, он повлиял немного на мой выбор.

Александра Шведова, курсант факультета милиции Могилевского института МВД:

В детстве смотрели «Возвращение Мухтара». Все хотели быть следователями и пойти именно по этому направлению. Вот почему-то у меня тоже так сложилось, что у меня в семье никто не связан с этой профессией, но в детстве я очень любила детективы, очень любила читать. У меня дома собрана целая своя коллекция.

Александр Шавеко:

Я понял, что по службе и карьерному росту я не должен останавливаться на строевых подразделениях. Я мог бы идти дальше. Я очень много думал, какое заведение именно в Министерстве внутренних дел мне выбрать. И я остановился на Могилевском институте МВД.

Валерий Залуцкий:

Вот уже на протяжении 11 лет занимаюсь вольной борьбой. Имею разряд кандидата в мастера спорта. После 8 класса поступил в училище олимпийского резерва. Обучался там до 11-го. И вот уже стоял выбор: либо продолжать дальше заниматься спортом, либо идти поступать.

Александра Шведова:

Нам нельзя распущенные волосы носить на постоянной основе, обычно должна быть аккуратная прическа. У нас это все регламентировано приказом. Форму нам выдают, и мы всегда ходим именно в форменных штанах. Для меня как для девушки, когда я привыкла всю жизнь носить юбки, платья, а тут штаны. Постоянно и каждый лень. И это было непривычно на самом деле.

У меня есть младшая сестра, ей семь лет. Она сейчас учится во втором классе. И первый раз, когда она меня увидела в форме (это было на присяге), потом мне рассказывала свои впечатления: «Саша, ну ты просто такая… Тебе очень идет! Я хочу, как ты». На меня смотрит такими зачарованными глазами. И ей нравится.

Валерий Залуцкий:

Впереди тебя стоит все руководство, смотрят родители, и нужно показать себя с лучшей стороны. И вот торжественный марш – это, наверное, самый ответственный момент, когда играет музыка, слышен топот, звучание. И аж замирает дыхание, дух захватывает. Очень искренние и приятные эмоции. Конечно же, гордость родителей – это самое классное, что может быть.

Александр Шавеко:

У меня внутри все настолько сжалось, потому что я видел своих родителей, как они мной гордятся. И был случай, что мне даже отец, когда мы приехали домой, сказал: ты настоящий мужчина.

Валерий Залуцкий:

Наверное, неординарная мечта для мальчишки 18-летнего возраста – очень хочется сдать на краповый берет. Я прямо с детства... Отец у меня сам служил в части 3214, а потом работал в отряде милиции особого назначения. Он рассказывал, что он сдавал и у него не получилось. И хочется через себя осуществить мечту отца.

Александр Шавеко:

Хочу стать, конечно, генералом. Буду к этому идти, это моя мечта и второстепенная цель. Я маленькими шагами иду к этой мечте и реализовываю ее.

Александра Шведова:

Я бы хотела уже побыстрее узнать, что такое работа там, на земле, на гражданке, почувствовать, каково это – действительно работать с чужими проблемами. Я еще не выбрала, в какое направление конкретно пойду: инспектор по делам несовершеннолетних или участковый инспектор милиции, но я все равно хочу попробовать. Неизвестно, как сложится жизнь, куда меня закинет, в какое подразделение, но, как в детстве я хотела, я хочу быть следователем.

Дмитрий Понуждаев, заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению Могилевского института МВД:

Мы надеемся, что в этом году, как и в предыдущие годы, к нам придут ребята, которые действительно хотят быть представителями сложной, но почетной профессии сотрудника органов внутренних дел. И в последующем посвятят свою жизнь людям и государству.