Прямой эфир

Продукты питания, крупа, питьевая вода для жителей Украины. Андрей Кривоносов рассказал, что входит в гуманитарный груз

06 марта 2022 18:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Военнослужащие Беларуси совместно с российскими Вооруженными силами формируют гуманитарный груз для жителей Украины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Продукты питания, крупа, питьевая вода для жителей Украины. Андрей Кривоносов рассказал, что входит в гуманитарный груз-1

6 марта в Гомеле приземлился самолет с первой партией. 20 тонн гуманитарной помощи включает в себя воду и продукты питания. Военнослужащие гомельского гарнизона сопроводят автоколонну с грузом до границы. В свою очередь российская армия доставит гуманитарную помощь мирным жителям.

Продукты питания, крупа, питьевая вода для жителей Украины. Андрей Кривоносов рассказал, что входит в гуманитарный груз-4

Андрей Кривоносов, военный комиссар Гомельской области:
В состав гуманитарной помощи в данном самолете входит 20 тонн продуктов: продукты питания, крупа, питьевая вода для наших жителей Украины, которые сегодня испытывают определенные трудности в своей жизни.

В ближайшее время в пострадавшие районы Украины планируют доставить более 250 тонн гуманитарной помощи.

# Беларусь-Украина # общество # Андрей Кривоносов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Хочу стать генералом». Курсанты Могилёвского института МВД рассказали об учёбе и своих мечтах
06 марта 2022 18:27

«Хочу стать генералом». Курсанты Могилёвского института МВД рассказали об учёбе и своих мечтах

«Рядовых будней практически не бывает». Этот лётчик получил награду от Президента Беларуси
06 марта 2022 18:27

«Рядовых будней практически не бывает». Этот лётчик получил награду от Президента Беларуси

Каждому ребёнку успевает уделять время. Эту белоруску Президент наградил орденом Матери
06 марта 2022 18:27

Каждому ребёнку успевает уделять время. Эту белоруску Президент наградил орденом Матери