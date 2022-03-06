Продукты питания, крупа, питьевая вода для жителей Украины. Андрей Кривоносов рассказал, что входит в гуманитарный груз

Новости Беларуси. Военнослужащие Беларуси совместно с российскими Вооруженными силами формируют гуманитарный груз для жителей Украины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

6 марта в Гомеле приземлился самолет с первой партией. 20 тонн гуманитарной помощи включает в себя воду и продукты питания. Военнослужащие гомельского гарнизона сопроводят автоколонну с грузом до границы. В свою очередь российская армия доставит гуманитарную помощь мирным жителям.

Андрей Кривоносов, военный комиссар Гомельской области:

В состав гуманитарной помощи в данном самолете входит 20 тонн продуктов: продукты питания, крупа, питьевая вода для наших жителей Украины, которые сегодня испытывают определенные трудности в своей жизни.

В ближайшее время в пострадавшие районы Украины планируют доставить более 250 тонн гуманитарной помощи.