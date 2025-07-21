13,5 тысячи бойцов студотрядов трудоустроены в Минске с начала 2025-го

В Минске с начала 2025-го в студотрядах трудоустроено рекордное количество человек – 13,5 тысячи бойцов. Юношей и девушек принимают на работу более тысячи столичных организаций, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Мингорисполкоме прошло заседание городского штаба студенческих отрядов. Середина лета, и движение активно набирает обороты. Студотряды становятся популярнее среди молодежи. Лидер по количеству участников – Московский район. Молодые люди работают в разных сферах: от строительства и производства до педагогики и медицины. Всего планируют трудоустроить 23 тысячи студотрядовцев.

Егор Никитин, первый секретарь Московского районного комитета БРСМ: На данный момент трудоустроены уже более 3,5 тысячи молодых людей абсолютно по всем профилям, по всем направлениям деятельности студенческих отрядов, будь то производственные, экологические, педагогические отряды.

Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ: Порядка тысячи белорусских рублей средняя заработная плата сегодня у наших бойцов студенческих отрядов в зависимости от видов работы, которые мы выполняем. Помимо этого, мы не должны забывать, что для бойцов студенческих отрядов действуют особые льготы. Они не платят совершенно налоги, платят взнос на развитие студенческого движения 4%.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

Студенческие отряды сегодня вносят большой вклад в развитие экономики нашего города, в развитие строительного комплекса. Спектр предприятий, организаций, которые принимают студенческие отряды, с каждым годом также расширяется. И в этом году у нас более тысячи предприятий и организаций, которые приняли и принимают студенческие отряды для работы.

Студотряды не только дают возможность заработать, но и способствуют патриотическому воспитанию и профессиональному росту. Ребята участвуют в социально значимых проектах, а также посещают культурные и образовательные мероприятия.