Умри, но сделай Академию лучшей! Как Денис Дук исполняет наказ Лукашенко?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь Денис Дук. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Президент, назначая вас на должность ректора Академии управления, сказал: умри, но сделай, чтобы Академия была лучшей в стране. Выходя из кабинета Президента, у вас уже был план, что вы будете делать?

Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

План родился достаточно быстро по одной простой причине – в Академии управления работает очень серьезный коллектив профессионалов. Это действительно уровень. Мне есть с чем сравнивать. Здесь собрался коллектив, который нацелен на выполнение любой стратегической задачи. Причем оперативно, мобильно, качественно. Когда мы обсудили с коллективом, как мы будем решать задачи, которые поставил Президент, через месяц концепция уже была на согласовании в Администрации Президента, а через два месяца она была согласована. Большое дело послужило нашей доброй связи, взаимоотношения с дружественной Академией – это Президентская академия Российской Федерации.

Денис Дук:

Был в командировке, и некоторые вещи по-хорошему не то что подсмотрел – с ректором российской Академии управления, так называемый РАНХиГС, мы обменялись мнениями. Он подсказал, как они решают подобные задачи у себя. Мы внесли определенные коррективы и сегодня двигаемся по этому пути, с учетом российского в том числе опыта. А сейчас мы изучаем опыт нашего стратегического партнера – это Китайская Народная Республика. То есть мы взаимодействуем с такими крупными управленческими школами, как РАНХиГС в России и Высшая партийная школа Китайской Народной Республики.

Александр Осенко:

А какие планы как у ректора Академии? Какой вы видите Академию через два, через три года, через пять? Надо же умирать, но сделать. Вы сказали Президенту, что поручение будет выполнено. Денис Дук:

Оно будет выполнено. В этом можно не сомневаться. Причем коллектив настроен выполнить – это самое главное. Один же ты не выполнишь поручение, только с коллективом. И коллектив понимает задачи.