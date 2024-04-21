Умный рацион для коров! Как спасти скот от падежа – аграрии выполняют поручения Президента
Техника – вопрос особый, без его решения сегодня в сельском хозяйстве далеко не уедешь. Но на повестке не только эти проблемы. Глава государства в который раз говорит о недопустимости падежа скота, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вопрос давний и больной. Перешел уже в разряд хронических.
Но в целом животноводство держится крепко. Эффект дает и строительство современных молочно-товарных комплексов. Этой стратегии придерживаются давно. Но раньше строили по одной такой ферме в области. Сейчас это явление стало более массовым. В 2023 году после строительства и реконструкции открыли больше 70 таких объектов. До 2030 стоит задача вообще уйти от старых ферм. Фермы – это одно. А вот качественные корма – это львиная доля успеха. Уже давно стоит задача отказаться от закладки в траншеи и перейти к более современным технологиям.
Как решаются эти задачи, в хозяйства отправилась Юлия Мычка.
4 минуты смешивания и 180 градусов жары. Так работает кухня самого крупного в Могилевской области предприятия по изготовлению кормов для животных в Климовичах. Он оснащен линиями микро- и макродозирования, способен обволакивать гранулы в масла, выжимать все до последней капли из рапса. И то, что вырастят на местных полях, в качестве ингредиентов войдет в книгу рецептов. Сейчас в ней 30 позиций – и это сбалансированное меню для разных животных от поросят до кроликов. Самый гламурный корм из морковки по спецзаказу делали даже для шиншилл. Сейчас мультиповар на кнопке «обед для поросят»
Завод основан еще в Советское время и тогда был заточен под производство рассыпных смесей. Кнопки и рычаги остались в прошлом. Кухней для животных управляет компьютер. Модернизация позволила не только увеличить мощность в два раза, но изготавливать гранулированные корма. Такая форма дает гарантию, что животное получит сбалансированное питание, а не выберет более вкусные частички. В сутки предприятие изготавливает 500 тонн комбикормов и сегодня обеспечивает разнообразным меню все молочные фермы области.
Оксана Иванова, начальник Климовичского комбикормового завода:
Мы считаем, что если мы выпускаем продукцию, то мы должны видеть отдачу, мы должны видеть, что наши животные подрастают, дают и прибыль, и мясо, и молоко. И нас это радует, даже лично я прихожу в магазин, смотрю, что мясо есть в достатке, молоко, какое я хочу, есть. Значит, не зря мы старались сделать эту продукцию, чтобы прокормить этих животных, чтобы мы получили продукты в магазинах.
Подробнее в видео.