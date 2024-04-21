Умный рацион для коров! Как спасти скот от падежа – аграрии выполняют поручения Президента

Техника – вопрос особый, без его решения сегодня в сельском хозяйстве далеко не уедешь. Но на повестке не только эти проблемы. Глава государства в который раз говорит о недопустимости падежа скота, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вопрос давний и больной. Перешел уже в разряд хронических.

Но в целом животноводство держится крепко. Эффект дает и строительство современных молочно-товарных комплексов. Этой стратегии придерживаются давно. Но раньше строили по одной такой ферме в области. Сейчас это явление стало более массовым. В 2023 году после строительства и реконструкции открыли больше 70 таких объектов. До 2030 стоит задача вообще уйти от старых ферм. Фермы – это одно. А вот качественные корма – это львиная доля успеха. Уже давно стоит задача отказаться от закладки в траншеи и перейти к более современным технологиям.