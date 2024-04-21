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8% от всех лицевых счетов по ЖКУ в Беларуси имеют просроченную задолженность – министр ЖКХ

21 апреля 2024 17:38
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Не более 8 % от количества «жировок» имеют просроченную задолженность, заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси в интервью программе «Неделя» на СТВ.

Геннадий Трубило отметил, что белорусы очень ответственны в этой части. «До трех месяцев мы считаем просроченную задолженность – забыл человек оплатить, куда-то уехал – напоминаем, выдается предписание человеку. И в основном люди, которые забывают, платят», – рассказал министр.

Также он отметил, что такое количество – это не критическая масса, в 1990-х неплатежи доходили до 70 %.

# Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства # общество # Геннадий Трубило

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