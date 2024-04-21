Экзамен на краповый берет! Как тренируется белорусский спецназ?

Чтобы стать мужчиной, мало им родиться. Чтобы жить железом, мало быть рудой. Ты должен переплавиться, разбиться и как руда пожертвовать собой. Как трудно в сапогах шагать в июле. Но ты солдат, и все сумей принять. От поцелуя женского до пули. И научись в бою не отступать. Готовность к смерти тоже есть оружие. И ты его однажды примени. Солдаты умирают, если нужно. И потому века живут они.

Сама задача включает в себя четыре этапа. Первый этап – это проверка общей физической подготовки. Второй этап – это марш-бросок. Третий этап – это огневая подготовка. И четвертый этап, заключительный – это спарринги, рукопашный бой.

Григорий Азаренок, СТВ:

Товарищ полковник, можно такой первый вопрос? Вы помните, как вы сдавали на краповый билет? Алексей Лобанов, командир В/Ч 5448:

Конечно, я помню. У меня получилось сдать с шестого раза. Я к этому шел очень долго. И скажу, что, если подытоживать именно все мои сдачи, я, наверное, был не готов морально. И вот когда я уже созрел морально и полностью осознал, что я готов сдать на краповый берет, даже представил себя в краповом берете, моя сдача увенчалась успехом. И это было с шестого раза. Я скажу, что это было нелегко для меня. Я помню все это испытание. И скажу, что краповым беретом я по-настоящему горжусь. Но, конечно же, каждый спецназовец, который сдал на краповый берет, после того, как он достиг этой цели, он не должен останавливаться на этом. Он не должен расслабляться. Должен себя поддерживать в форме и дальше развиваться.

Дмитрий Микша, командир В/Ч 3214:

Краповый берет для спецназовца – это икона. Каждый военнослужащий подразделения специального назначения, когда приходит служить, ставит перед собой цель – сдать на краповый берет. И все без исключения принимают участие в этих испытаниях. Они стремятся к этому, работая над собой ежедневно. Если у него не получилось в первый раз – ничего страшного. Он двигается, работает над собой, побеждает себя и двигается только вперед. Это заветная цель каждого спецназовца и он, самое главное, делает все для того, чтобы ее добиться.

Андрей Есис, командир В/Ч 3310:

Подстраиваться, получать определенный новый опыт, в том числе тот опыт, которому мы учим, и приобретать в ходе проведения Российской Федерации специальной военной операции. Это однозначно. Но то, что могу сказать с уверенностью, те люди, которые становятся обладателями крапового берета, как отмечали все руководители – и командующий, и министр, и Президент нашего государства, – что это люди особой касты, те люди, которые готовы всегда и везде жертвовать собой. Это те люди, которые готовы идти, не задумываясь, на выполнение приказов по защите конституционного строя, суверенитета и безопасности нашей страны. Это эти люди, которые должны быть всегда личным примером выполнения своего воинского долга и самоотверженного служения нашему Отечеству. Григорий Азаренок:

В ближайшее время электоральная кампания 2025 года и дальше все отмечают, что враг будет использовать террор как средство запугивания, как средство дестабилизации. Спецназ ответит?

Андрей Есис:

Однозначно ответит, и вы правильно сказали, что анализируя тот же опыт проведения террористических актов, мы понимаем, что действительно основная идея – как раз таки запугивание нашего населения. Но для этого мы и предназначены – обладатели краповых беретов, военнослужащие подразделений специального назначения, которые должны стать той стеной и оплотом. Которые всегда должны подтверждать то, что если даже только мысли какие-то появятся у кого-то совершить какие-то террористические акты, однозначно выйдут на него. А не дай бог он пойдет по пути совершения террористического акта – мало не покажется, однозначно, бесповоротно, что все силы, способы и средства, которые имеются у таких подразделений, они будут пущены как раз таки на ликвидацию. И в первую очередь, конечно, ликвидация, а не устранение последующих последствий.

Григорий Азаренок:

Мы не скрываем, что следим за тем, что хотят, что говорят враги нашего государства, которые сели за рубежом. И в том числе они надеются, ладно, понятно, ябатьки, офицеры, это все, но солдаты – они наши, они все равно это все не любят и так далее. Что можете ответить? Андрей Дудкин, председатель Совета ветеранов внутренних войск:

Те, кто проходит армейскую школу, они наши люди. Я считаю, это люди, бойцы, молодые, которые готовы стать на защиту своей Родины. И пускай они там грызут, что хотят. Пускай говорят, что хотят. Но молодежь за нами! Та, которая с нами, здесь, в одном строю, она будет стоять до последнего, как и мы. Григорий Азаренок:

Также они говорят, что, если эти нацисты-бандиты, которые обитают сейчас в Польше, Литве, мол, они так говорят, если они пересекут границу, то некому будет против них встать, некому будет защитить Родину, Главнокомандующего. Что вы думаете? Андрей Дудкин:

Я думаю, что они уже проиграли, потому что они предатели. У предателей дух предателей. Они предадут всегда. А мы никого не предавали. Мы не предавали свою Родину. Мы станем за своего Президента. Друг за друга, единым фронтом, плечом к плечу. И так нас учили, так учим мы и так будет всегда.