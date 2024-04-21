«Безопасности много не бывает!» Ежегодный облёт страны с главой МЧС Беларуси – интервью

Повестка ВНС еще до конца неизвестна, но анонсировали, что делегаты будут обсуждать такие важные программные документы, как Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сегодня ситуация складывается так, что в мире понимают только силу, а нас вынуждают наращивать военную мощь. Но перед силовым блоком страны стоят четкие задачи. Главное – мир и безопасность наших людей. А в случае необходимости подставить плечо силовикам готовы и белорусские спасатели. О задачах, которые сегодня выполняют сотрудники МЧС, поговорили с профильным министром, когда Вадим Синявский совершал облет территорий. С высоты действительно многое видится по-другому. Паводки и лесные пожары: краткая сводка на 2024-й

Мы встречаемся с министром по чрезвычайным ситуациям на аэродроме Липки, где базируется авиатехника МЧС. Наш борт, на котором совершим облет северных территорий, уже готов к старту. Но, как говорится, по просьбам трудящихся, небольшая экскурсия по авиапарку. Сходу привлекают внимание два новеньких Ми-17, которые поступили на вооружение МЧС прошлой осенью. Эти красавцы оборудованы по последнему слову технику и умеют практически все – от воздушной разведки до спасательных работ и эвакуации. Сейчас вертолеты на боевом дежурстве.

А это уже раритет, но в воздух готов хоть сейчас. Уникальный Ми-26. На борт может взять 20 тонн груза и 15 – воды. В последний раз в полную силу работал на тушении лесных пожаров в Турции.

К этой авиации мы еще вернемся. А пока переходим в комфортабельный Ми-8, на котором держим курс на север. С этой высоты виды, конечно, удивительные. По-другому смотришь на многое, что происходит на земле. Но мы не в турпоездке. Министр совершает такие облеты ежегодно. А проверка боеготовности как минимум раз в месяц. Ситуация на земле обязывает быть в тонусе. Ольга Коршун, СТВ:

Мы сегодня можем наблюдать за пожароопасной обстановкой. Как она складывается в стране?

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

В этом году пожароопасная обстановка в первую очередь в лесах и экологических экосистемах складывается достаточно напряженно. Уже в 2,5 раза количество возгораний мы фиксируем больше, чем в прошлом году. Но принятые меры, своевременные, во-первых, по мониторингу ситуации, своевременному выявлению на ранней стадии возгораний позволяет оперативно их ликвидировать. Это благодаря в том числе выстроенной системе мер взаимодействия с Министерством лесного хозяйства. Оперативно все ликвидируется. Сами лесхозы и их пожарно-химические станции оперативно реагируют, с каким-то минимальным привлечением наших сил и средств. Ольга Коршун:

А паводки тоже контролируются с высоты? Вадим Синявский:

В этом году паводковая ситуация проходила достаточно благоприятно. Хотя по югу страны, в первую очередь по Гомельской и Брестской областям, наблюдался достаточно высокий уровень воды в Припяти, Соже, Днепре. Но все находилось под контролем. Да, были подтопления домов, дачных участков, автомобильных дорог. Жизнедеятельность населения не нарушалась. Только в одном случае нам приходились отселять людей, работало три поста наблюдения и оказания помощи в эвакуации при необходимости. В принципе, с работой этой справились. На сегодня только в районе Петрикова на Припяти отмечается высокий уровень воды. Спасатели Беларуси мониторят ситуацию на Игналинской АЭС

Первая точка в нашем маршруте – аэродром «Озерки», где базируется авиаотряд МЧС. Особенность этого подразделения – близость границы с Литвой, до которой здесь буквально всего ничего. Через 40 километров еще и Игналинская АЭС. Атомная станция хоть и не работает, но все равно это дополнительное напряжение. Особенно для спасателей.

Вадим Синявский:

Во-первых, мы мониторим ситуацию, что там происходит, какой там радиационный фон, какая там ситуация. Все их заявления и политиканство в отношении нашей атомной станции разбиваются о рассуждения специалистов, экспертов, которые говорят о безопасности БелАЭС. Но она у нас работает, производит электроэнергию и обеспечивает безопасность нашего государства. Ольга Коршун:

Зависть. Вадим Синявский:

А у них она стоит, хотя, наверное, могла бы когда-то работать. Поэтому, наверное, из-за этого происходит, с одной стороны. А с другой стороны, мы не разрывали эти связи. Не мы были этими инициаторами, не политические руководство нашей страны, не люди. Это была элита литовская, а мы выполняем свою задачу – обеспечиваем безопасность наших людей. И всегда готовы должным образом вместе с другими государственными органами, силовыми структурами, спецслужбами должным образом на это все отреагировать. Ольга Коршун:

Хорошо. А если случится, что литовцам или полякам придется помогать в какой-то чрезвычайной ситуации, мы готовы или будем смотреть на бумаги?

Вадим Синявский:

Мы не только готовы, мы им помогали. Мы тушили пожары в Латвии, решали вопросы в Греции, постоянно обеспечиваем тушение пожаров в Турецкой Республики. Оказание помощи фактически нашим отрядом по ликвидации ситуации в Турции, связанной с землетрясением – это же тоже жест доброй воли государства, готовность нашего спасательного ведомства, это политическая воля Президента, невзирая ни на что, отреагировать должным образом и оказать помощь. Если каждый из профессионалов в погонах будет решать свои задачи, люди будут знать, что они обеспечены таким дорогим словом «безопасность».

На минуту прервемся, чтобы еще раз отметить работу наших спасателей. Пользуясь случаем, министр лично вручает награды. А что касается ситуации на границах, то есть объективные сложности и на украинском направлении. Каждое районное подразделение МЧС получит квадрокоптеры Вадим Синявский:

Украина разорвала с нами двустороннее сотрудничество по направлению деятельности МЧС, к сожалению, но мы понимаем, из-за чего это происходит. Рано или поздно это вернется на круги своя. И мы также будем профессионально сотрудничать, как и раньше. Но для того, чтобы обеспечить безопасность наших территорий, проводим комплекс мероприятий. Как наземных, так и космического мониторинга, чтобы не допустить распространения пожаров с украинской территории на нашу Республику Беларусь. Удается это сделать. Всего в авиапарке МЧС 24 воздушных судна. Министр отмечает, что техникой обеспечены, но все больше задач берут на себя беспилотники. В МЧС на вооружении уже 70 квадрокоптеров.

Вадим Синявский:

К сведению, мы в каждое районное подразделение планируем поставить современный квадрокоптер, чтобы оперативно решать все задачи по всей территории Республики Беларусь. Ольга Коршун:

В ближайшее время? Вадим Синявский:

Да, мы этой работой уже занялись. Во многих они уже есть. Как готовят площадку к Форуму регионов?

А наш Ми-8 снова поднимается в воздух. По плану – Полоцк, где в том числе уже в июне пройдет Форум регионов Беларуси и России. В 2024 году он охватит еще Витебск и Новополоцк. 42 объекта, чтобы принять гостей, и министру важно лично убедиться в безопасности чуть ли не каждого из них. Скажете, лишние хлопоты? Но генерал-майор считает по-другому.

Вадим Синявский:

Безопасности много не бывает. Она недешево стоит. Но с учетом условий, в которых люди будут пребывать в Полоцке, Витебске, с учетом старинности этих объектов, особенности нам надо принять дополнительные меры. Мы их принимаем заблаговременно, и во время мероприятия чем аккуратнее мы это сделаем, тем будет более безопасно и ненавязчиво для участников мероприятий. МЧС продолжает совершенствовать навыки! Это общий принцип работы спасателей. Да, они готовы и в огонь, и в воду, и жизнь отдать, но все-таки лучше предупредить, где это возможно. Хотя время ставит все больше новых задач. В первую очередь, в сфере безопасности. Спасатели готовы встретить угрозы во всеоружии. Это буквально. С недавних пор личный состав МЧС вооружен и продолжает совершенствовать навыки.