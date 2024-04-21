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«Безопасности много не бывает!» Ежегодный облёт страны с главой МЧС Беларуси – интервью

21 апреля 2024 18:01
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Повестка ВНС еще до конца неизвестна, но анонсировали, что делегаты будут обсуждать такие важные программные документы, как Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сегодня ситуация складывается так, что в мире понимают только силу, а нас вынуждают наращивать военную мощь.

Но перед силовым блоком страны стоят четкие задачи. Главное – мир и безопасность наших людей. А в случае необходимости подставить плечо силовикам готовы и белорусские спасатели. О задачах, которые сегодня выполняют сотрудники МЧС, поговорили с профильным министром, когда Вадим Синявский совершал облет территорий. С высоты действительно многое видится по-другому.

Паводки и лесные пожары: краткая сводка на 2024-й

«Безопасности много не бывает!» Ежегодный облёт страны с главой МЧС Беларуси – интервью-1

Мы встречаемся с министром по чрезвычайным ситуациям на аэродроме Липки, где базируется авиатехника МЧС. Наш борт, на котором совершим облет северных территорий, уже готов к старту. Но, как говорится, по просьбам трудящихся, небольшая экскурсия по авиапарку.

Сходу привлекают внимание два новеньких Ми-17, которые поступили на вооружение МЧС прошлой осенью. Эти красавцы оборудованы по последнему слову технику и умеют практически все – от воздушной разведки до спасательных работ и эвакуации. Сейчас вертолеты на боевом дежурстве.

«Безопасности много не бывает!» Ежегодный облёт страны с главой МЧС Беларуси – интервью-4

А это уже раритет, но в воздух готов хоть сейчас. Уникальный Ми-26. На борт может взять 20 тонн груза и 15 – воды. В последний раз в полную силу работал на тушении лесных пожаров в Турции.

«Безопасности много не бывает!» Ежегодный облёт страны с главой МЧС Беларуси – интервью-7

К этой авиации мы еще вернемся. А пока переходим в комфортабельный Ми-8, на котором держим курс на север. С этой высоты виды, конечно, удивительные. По-другому смотришь на многое, что происходит на земле. Но мы не в турпоездке. Министр совершает такие облеты ежегодно. А проверка боеготовности как минимум раз в месяц. Ситуация на земле обязывает быть в тонусе.

Ольга Коршун, СТВ:
Мы сегодня можем наблюдать за пожароопасной обстановкой. Как она складывается в стране?

«Безопасности много не бывает!» Ежегодный облёт страны с главой МЧС Беларуси – интервью-10

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
В этом году пожароопасная обстановка в первую очередь в лесах и экологических экосистемах складывается достаточно напряженно. Уже в 2,5 раза количество возгораний мы фиксируем больше, чем в прошлом году. Но принятые меры, своевременные, во-первых, по мониторингу ситуации, своевременному выявлению на ранней стадии возгораний позволяет оперативно их ликвидировать. Это благодаря в том числе выстроенной системе мер взаимодействия с Министерством лесного хозяйства. Оперативно все ликвидируется. Сами лесхозы и их пожарно-химические станции оперативно реагируют, с каким-то минимальным привлечением наших сил и средств.

Ольга Коршун:
А паводки тоже контролируются с высоты?

Вадим Синявский:
В этом году паводковая ситуация проходила достаточно благоприятно. Хотя по югу страны, в первую очередь по Гомельской и Брестской областям, наблюдался достаточно высокий уровень воды в Припяти, Соже, Днепре. Но все находилось под контролем. Да, были подтопления домов, дачных участков, автомобильных дорог. Жизнедеятельность населения не нарушалась. Только в одном случае нам приходились отселять людей, работало три поста наблюдения и оказания помощи в эвакуации при необходимости. В принципе, с работой этой справились. На сегодня только в районе Петрикова на Припяти отмечается высокий уровень воды.

Спасатели Беларуси мониторят ситуацию на Игналинской АЭС

«Безопасности много не бывает!» Ежегодный облёт страны с главой МЧС Беларуси – интервью-13

Первая точка в нашем маршруте – аэродром «Озерки», где базируется авиаотряд МЧС. Особенность этого подразделения – близость границы с Литвой, до которой здесь буквально всего ничего. Через 40 километров еще и Игналинская АЭС. Атомная станция хоть и не работает, но все равно это дополнительное напряжение. Особенно для спасателей.

«Безопасности много не бывает!» Ежегодный облёт страны с главой МЧС Беларуси – интервью-16

Вадим Синявский:
Во-первых, мы мониторим ситуацию, что там происходит, какой там радиационный фон, какая там ситуация. Все их заявления и политиканство в отношении нашей атомной станции разбиваются о рассуждения специалистов, экспертов, которые говорят о безопасности БелАЭС. Но она у нас работает, производит электроэнергию и обеспечивает безопасность нашего государства.

Ольга Коршун:
Зависть.

Вадим Синявский:
А у них она стоит, хотя, наверное, могла бы когда-то работать. Поэтому, наверное, из-за этого происходит, с одной стороны. А с другой стороны, мы не разрывали эти связи. Не мы были этими инициаторами, не политические руководство нашей страны, не люди. Это была элита литовская, а мы выполняем свою задачу – обеспечиваем безопасность наших людей. И всегда готовы должным образом вместе с другими государственными органами, силовыми структурами, спецслужбами должным образом на это все отреагировать.

Ольга Коршун:
Хорошо. А если случится, что литовцам или полякам придется помогать в какой-то чрезвычайной ситуации, мы готовы или будем смотреть на бумаги?

«Безопасности много не бывает!» Ежегодный облёт страны с главой МЧС Беларуси – интервью-19

Вадим Синявский:
Мы не только готовы, мы им помогали. Мы тушили пожары в Латвии, решали вопросы в Греции, постоянно обеспечиваем тушение пожаров в Турецкой Республики. Оказание помощи фактически нашим отрядом по ликвидации ситуации в Турции, связанной с землетрясением – это же тоже жест доброй воли государства, готовность нашего спасательного ведомства, это политическая воля Президента, невзирая ни на что, отреагировать должным образом и оказать помощь. Если каждый из профессионалов в погонах будет решать свои задачи, люди будут знать, что они обеспечены таким дорогим словом «безопасность».

«Безопасности много не бывает!» Ежегодный облёт страны с главой МЧС Беларуси – интервью-22

На минуту прервемся, чтобы еще раз отметить работу наших спасателей. Пользуясь случаем, министр лично вручает награды. А что касается ситуации на границах, то есть объективные сложности и на украинском направлении.

Каждое районное подразделение МЧС получит квадрокоптеры

Вадим Синявский:
Украина разорвала с нами двустороннее сотрудничество по направлению деятельности МЧС, к сожалению, но мы понимаем, из-за чего это происходит. Рано или поздно это вернется на круги своя. И мы также будем профессионально сотрудничать, как и раньше. Но для того, чтобы обеспечить безопасность наших территорий, проводим комплекс мероприятий. Как наземных, так и космического мониторинга, чтобы не допустить распространения пожаров с украинской территории на нашу Республику Беларусь. Удается это сделать.

Всего в авиапарке МЧС 24 воздушных судна. Министр отмечает, что техникой обеспечены, но все больше задач берут на себя беспилотники. В МЧС на вооружении уже 70 квадрокоптеров.

«Безопасности много не бывает!» Ежегодный облёт страны с главой МЧС Беларуси – интервью-25

Вадим Синявский:
К сведению, мы в каждое районное подразделение планируем поставить современный квадрокоптер, чтобы оперативно решать все задачи по всей территории Республики Беларусь.

Ольга Коршун:
В ближайшее время?

Вадим Синявский:
Да, мы этой работой уже занялись. Во многих они уже есть.

Как готовят площадку к Форуму регионов?

«Безопасности много не бывает!» Ежегодный облёт страны с главой МЧС Беларуси – интервью-28

А наш Ми-8 снова поднимается в воздух. По плану – Полоцк, где в том числе уже в июне пройдет Форум регионов Беларуси и России. В 2024 году он охватит еще Витебск и Новополоцк. 42 объекта, чтобы принять гостей, и министру важно лично убедиться в безопасности чуть ли не каждого из них. Скажете, лишние хлопоты? Но генерал-майор считает по-другому.

«Безопасности много не бывает!» Ежегодный облёт страны с главой МЧС Беларуси – интервью-31

Вадим Синявский:
Безопасности много не бывает. Она недешево стоит. Но с учетом условий, в которых люди будут пребывать в Полоцке, Витебске, с учетом старинности этих объектов, особенности нам надо принять дополнительные меры. Мы их принимаем заблаговременно, и во время мероприятия чем аккуратнее мы это сделаем, тем будет более безопасно и ненавязчиво для участников мероприятий.

МЧС продолжает совершенствовать навыки!

Это общий принцип работы спасателей. Да, они готовы и в огонь, и в воду, и жизнь отдать, но все-таки лучше предупредить, где это возможно. Хотя время ставит все больше новых задач. В первую очередь, в сфере безопасности. Спасатели готовы встретить угрозы во всеоружии. Это буквально. С недавних пор личный состав МЧС вооружен и продолжает совершенствовать навыки.

«Безопасности много не бывает!» Ежегодный облёт страны с главой МЧС Беларуси – интервью-34

Вадим Синявский:
Мы завершили план мероприятий, который был определен по вооружению личного состава, оснащению необходимыми силами и средствами. С другой стороны, наметили перспективную программу нашего вооружения на будущее, что необходимо, дополнительные элементы, доукрепить подразделения. Продолжаем тренировки личного состава. Тренировки проводятся совместно с нашими коллегами из других силовых структур. В первую очередь, с Министерством внутренних дел, Комитетом государственной безопасности. По тем задачам, которые они решат по предназначению, а мы во взаимодействии с ними.

Основное, на что я хотел бы обратить внимание, – подготовка вопросов гражданской обороны. Мы отработали план эвакуационных мероприятий и продолжаем над ним работать на региональном и ведомственных уровнях. Мы активно занимаемся вопросами отработки оповещения населения. При том, что в повседневной деятельности мы доводим до людей необходимую информацию через SMS-оповещения, FM-перехваты, бегущая строка на телевидении. Все это в плановом порядке, но элементы своей подготовки мы тоже отрабатываем. Отрабатывается система защитных сооружений, которая существует в Беларуси, своевременное оповещение людей, где они находятся и как туда попасть при необходимости. С одной стороны, работа незаметная, но аккуратно проводится, ответственно, чтобы в том числе не будоражить наше население в силу достаточно мирной, спокойной жизнедеятельности людей в Республике Беларусь. Уверен, что мы справимся с поставленными задачи. А в случае необходимости будем реагировать умело, эффективно и ответственно.

# МЧС Беларуси # общество # Ольга Коршун # Вадим Синявский

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