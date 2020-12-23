«Умные кроссовки», «Браслет заботы» и другие инновации. Что показали в финале «100 идей для Беларуси»?

Новости Беларуси. В Минске прошел финал городского этапа республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

80 молодых изобретателей представили более 40 авторских разработок в девяти номинациях. Некоторые идеи не просто уникальны, а могут стать настоящим прорывом в научной мысли. Например, юные ученые придумали «умные кроссовки», благодаря которым при ходьбе можно зарядить свой мобильный.

Интересна и разработка браслета с QR-кодом, благодаря которому можно провести диагностику состояния здоровья.

Екатерина Ярмолюк, учащаяся Белорусского государственного медицинского колледжа:

Проект называется «Браслет заботы», это относится к социальной сфере. Помощь людям, которые имеют хронические заболевания и находятся в группе риска.

Эльмур Адилов, учащийся Белорусского государственного медицинского колледжа:

Допустим, станет плохо на улице, и простой прохожий, проходя мимо, может просканировать QR-код на самом браслете и получить краткую информацию. Ему так будет легче вызвать бригаду скорой медицинской помощи.

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Это проекты, направленны на общество, социальную сферу и экономику. Ребята очень все креативные, и мы стараемся проекты, которые сегодня будут представлены как победители, воплотить в реальный сектор экономики.

Александр Позняк, председатель Ассоциации инфраструктуры поддержки предпринимательства:

Это актуально для развития государства. Это значит, что молодые люди вносят свою лепту в развитие государства, и это предполагает самореализацию людей.