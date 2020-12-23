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«Умные кроссовки», «Браслет заботы» и другие инновации. Что показали в финале «100 идей для Беларуси»?

23 декабря 2020 18:33
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Новости Беларуси. В Минске прошел финал городского этапа республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Умные кроссовки», «Браслет заботы» и другие инновации. Что показали в финале «100 идей для Беларуси»?-1

80 молодых изобретателей представили более 40 авторских разработок в девяти номинациях. Некоторые идеи не просто уникальны, а могут стать настоящим прорывом в научной мысли. Например, юные ученые придумали «умные кроссовки», благодаря которым при ходьбе можно зарядить свой мобильный.

«Умные кроссовки», «Браслет заботы» и другие инновации. Что показали в финале «100 идей для Беларуси»?-3

Интересна и разработка браслета с QR-кодом, благодаря которому можно провести диагностику состояния здоровья.

«Умные кроссовки», «Браслет заботы» и другие инновации. Что показали в финале «100 идей для Беларуси»?-5

Екатерина Ярмолюк, учащаяся Белорусского государственного медицинского колледжа: 
Проект называется «Браслет заботы», это относится к социальной сфере. Помощь людям, которые имеют хронические заболевания и находятся в группе риска.

«Умные кроссовки», «Браслет заботы» и другие инновации. Что показали в финале «100 идей для Беларуси»?-7

Эльмур Адилов, учащийся Белорусского государственного медицинского колледжа: 
Допустим, станет плохо на улице, и простой прохожий, проходя мимо, может просканировать QR-код на самом браслете и получить краткую информацию. Ему так будет легче вызвать бригаду скорой медицинской помощи.

«Умные кроссовки», «Браслет заботы» и другие инновации. Что показали в финале «100 идей для Беларуси»?-9

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ: 
Это проекты, направленны на общество, социальную сферу и экономику. Ребята очень все креативные, и мы стараемся проекты, которые сегодня будут представлены как победители, воплотить в реальный сектор экономики.

«Умные кроссовки», «Браслет заботы» и другие инновации. Что показали в финале «100 идей для Беларуси»?-11

Александр Позняк, председатель Ассоциации инфраструктуры поддержки предпринимательства: 
Это актуально для развития государства. Это значит, что молодые люди вносят свою лепту в развитие государства, и это предполагает самореализацию людей.

«Умные кроссовки», «Браслет заботы» и другие инновации. Что показали в финале «100 идей для Беларуси»?-13

10 самых креативных ребят вышли в национальный финал. Конкурс «100 идей для Беларуси» проходит в десятый раз. Уже сегодня можно готовить проекты для участия в 2021 году.

# Конкурс # Роман Бондарук # Александр Позняк

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