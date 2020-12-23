20 базовых за 10 рублей. Напоминаем, почему не стоит незаконно вырубать ёлки

Новости Беларуси. В 2020 году в белорусских лесах появилось больше фотоловушек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом сезоне, особенно в преддверии новогодних праздников, они помогают разоблачить вырубщиков елей. Хотя лесные красавицы уже в продаже, находятся и те, кто делает на этом бизнес или просто рубит дерево, чтобы через пару недель после торжеств отправить его на мусор. Во сколько может обойтись нелегальная еловая красавица злоумышленникам и какая ее реальная цена? В белорусской глубинке побывала Оксана Семашко. Пока погода за окном капризничает: то плюс, то минус, то дождь, то снег. Праздничное новогоднее настроение еще не пришло. Значит, нужно запастись мандаринами и поставить елку, чтобы провожать сложный год красиво и ни о чем не жалея.

Оксана Семашко, корреспондент:

Пушистые красавицы уже в продаже и пользуются спросом даже в глубинке. Ведь кто откажется от подарков в новогоднюю ночь под елкой и такого аромата?

Например, в деревне Бакшты, а фактически это хутор в Гродненской области, люди считают, что красиво и празднично должно быть не только на душе, но и в доме. Елочный базар здесь между лесничеством и церковью. Он начал работать накануне. Приятный и ценник – пышная красавица стоит не больше 10 рублей.

Вячеслав Бычковский, лесничий Рассолишского лесничества Ивьевского лесхоза:

Из принципа своего жизненного: ставим немножко земельки, подливаем водички и она стоит долго – до Крещения.

Ассортиментом новогодних елей сегодня вряд ли кого удивишь. Но, признаться честно, самые пышные и благоухающие – при лесхозах. Их иголки и лапки пока унизаны снегом и каплями дождя.

А вот незаконно вырубать ели, пожалуй, не стоит. И вот почему.

Виталий Брейво, главный лесничий Ивьевского лесхоза:

За любое правонарушение лесного законодательства есть ответственность. Например, за незаконную рубку новогодних елей административная – предусмотрено до 20 базовых величин. Соответственно, ловушка настроена на то, что она отправляет моментально эмэмэску с фотографией. То есть можно среагировать довольно быстро на то, что в том или ином районе находится такой-то человек с незаконно заготовленной новогодней елью, и оперативно выехать в район.

Фотоловушек-невидимок в этом году стало еще больше. С их помощью работники леса следят не только за сохранностью зеленого фонда, но и контролируют, все ли в порядке. «Третий глаз» на страже и днем, и ночью.

Правда, случаи незаконной вырубки не такие и многочисленные. В поле зрения камер в основном попадают коренные жители леса.

Впрочем, тот, кто сам высаживал деревья, уверенно скажет – рука с топором на такое не поднимется. Чтобы из саженца выросла метровая ель, понадобится три-четыре года. А двухметровой – и вовсе пять-шесть лет. Непрост и процесс ухода. Чтобы новогодние ели росли стройными и с пышными лапками, их нужно рассаживать на определенном расстоянии и подрезать вершинки.

Виталий Брейво:

Многие, кто побывал на той же посадке леса, могут оценить, какой это тяжелый все-таки труд – вырастить лес с маленького саженца и до большого дерева.

После всей этой праздничной суеты иголки осыплются, а елка станет уже не такой пышной. Не торопитесь выбрасывать ее. Для нашей страны этот вопрос уже «неколючий»: праздничные деревья можно отправлять на переработку.