Форум «Искусственный интеллект в Беларуси» проходит в Минске

Драйвером развития всех отраслей экономики сегодня становится искусственный интеллект. Это самое бурно развивающееся направление в мире наряду с IT и биотехнологиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь шагает в ногу со временем. Наши разработки в сфере искусственного интеллекта, цифровизации уже зарекомендовали себя. Весь потенциал нашей страны в этой сфере представлен 10 октября на масштабной выставке в рамках III Форума IT-Академграда.

Вниманию гостей – наиболее интересные передовые разработки. Всего более сотни проектов. Многие из них уже внедрены в производство, другие впервые представлены широкой публике. Участие в форуме принимают научные организации, представители технопарков, отечественных предприятий, учреждений образования и даже школьники. Приехали на мероприятие и зарубежные гости. Это большая площадка не только для демонстрации наших достижений, но и развития сотрудничества ученых в целях поиска эффективных решений и практических рекомендаций по применению искусственного интеллекта в различных сферах.