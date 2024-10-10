Форум «Искусственный интеллект в Беларуси» проходит в Минске

Драйвером развития всех отраслей экономики сегодня становится искусственный интеллект. Это самое бурно развивающееся направление в мире наряду с IT и биотехнологиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Драйвером развития всех отраслей экономики сегодня становится искусственный интеллект. Это самое бурно развивающееся направление в мире наряду с IT и биотехнологиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь шагает в ногу со временем. Наши разработки в сфере искусственного интеллекта, цифровизации уже зарекомендовали себя. Весь потенциал нашей страны в этой сфере представлен 10 октября на масштабной выставке в рамках III Форума IT-Академграда.
Вниманию гостей – наиболее интересные передовые разработки. Всего более сотни проектов. Многие из них уже внедрены в производство, другие впервые представлены широкой публике. Участие в форуме принимают научные организации, представители технопарков, отечественных предприятий, учреждений образования и даже школьники.
Приехали на мероприятие и зарубежные гости. Это большая площадка не только для демонстрации наших достижений, но и развития сотрудничества ученых в целях поиска эффективных решений и практических рекомендаций по применению искусственного интеллекта в различных сферах.
Александр Шумилин, академик-секретарь отделения физики, математики и информатики НАН Беларуси:
У нас везде уже используется. Естественно, машиностроение, то есть это проектирование различных сложных машиностроительных систем. Это банковская сфера, где принимаются различные решения. Конечно, мы производим сегодня и экспортируем на 6 миллиардов долларов продовольствия – это, опять же, так называемое точное земледелие. Беларусь – это, конечно, страна инженеров, но и очень приятно, что сегодня очень много молодежи. Это будущие наши ученые.
Участников форума ожидает насыщенная деловая программа: проведение пленарного заседания, круглых столов по тематическим секциям, включая теоретические и практические разработки в области искусственного интеллекта, подготовку квалифицированных кадров, а также перспективы развития ИИ в Беларуси.