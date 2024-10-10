Получил автомобиль от Президента за свои достижения – пообщались с опытным механизатором

Для людей, которые когда-либо получали государственную награду, особенно из рук Президента – это память на всю жизнь, бесконечная гордость и огромная ответственность. Часто это люди скромные и не публичные. Но именно их глава государства может назвать героями, как это было во время праздника «Дожинки» в Микашевичах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Призвание героя нашего сюжета – любить землю, на которой родился. Механизатор одного из крупнейших хозяйств страны «Журавлиное», удостоенный медали «За трудовые заслуги». Портрет, в котором так много «мы» и так мало «я», у Кристины Протосовицкой.

Без малого 40 лет на одном месте и в одном хозяйстве. Потомственный механизатор Александр Баран следует поговорке: где родился, там и пригодился. Александр Баран, тракторист-машинист сельхозпредприятия «Журавлиное»:

Чтобы хорошие корма были и результат, нужна хорошая сенажная масса, влажность соответствовала нормам, длина резки. Любовь к своей земле не пропала даже тогда, когда на руинах Советского Союза приходилось выживать, а деревня осталась сама по себе.

Александр Баран:

Какая была голота, не было ничего. И постепенно он поднимал страну. С 1994 года, когда он стал Президентом, заметно, какая страна была и какая сейчас страна. Если сравнить, это большая разница. В сельском хозяйстве за эти 30 лет мы производство удвоили!

Каждый комбайн Александра Михайловича служит верой и правдой не меньше 20 лет. Секрет прост: техника в одних руках. Опытному механизатору доверяют лучшую. В 2010-м на «Дожинках» от Президента получил ключи и от собственного автомобиля, но принципиально на работу ходит пешком. Признается, за 30 лет поменялись не только подходы в сельском хозяйстве, но и условия жизни. Свой дом в агрогородке со статусом одного из лучших в стране.

Александр Баран:

В одиночку ничего не сделаешь, должна быть команда. В хозяйстве главный источник дохода – это молоко. Как сработаем, какие корма заготовим – столько молока надоим. Чем больше молока, тем больше доход. А больше доход – больше зарплата.

В голодные 1990-е именно сельчане доверились молодому Президенту, который сам – выходец от земли. И сегодня понимают: истинный суверенитет завоевывался именно тогда – со своего хлеба на столе. Не ради наград от рассвета до заката в поле. Люди труда по-белорусски «сциплые» и награду покажут, только если попросить.

– Аграрии не возят с собой награды. Или возят?

– Не возят. Надо на комбайне работать, а не награды возить. Заметили мой труд в хозяйстве и оценили. Вот это стимул дальше работать. У нас нет богатств природных. Только наши руки дают нам прибыль.