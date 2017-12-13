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Умеют обезоруживать песнями и танцами. Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил выступил в Борисове

13 декабря 2017 18:04
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Новости Беларуси. Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил выступил на сцене Дворца культуры Борисова. И повод значительный – белорусская армия отмечает вековой юбилей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Умеют обезоруживать песнями и танцами. Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил выступил в Борисове-1

Своими выступлениями служащие доказывают, что они умеют не только держать автомат в руках, но и обезоруживать песнями и танцами. В состав ансамбля входят хор, оркестр и балет. А в репертуаре – более 2000 музыкальных произведений, в основном военно-патриотической тематики. И еще свыше 30 хореографических постановок.

Умеют обезоруживать песнями и танцами. Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил выступил в Борисове-4

Владимир Воропаев, художественный руководитель  Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь, заслуженный артист Республики Беларусь:
Я горд тем, что у меня такой коллектив ребят. Они обыкновенные, звезд с неба не хватают, но своим упорным трудом они достигают высот. Их хотят видеть в разных коллективах не только в нашей стране, но и за ее пределами.

Умеют обезоруживать песнями и танцами. Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил выступил в Борисове-7

Средний возраст артистов ансамбля 30 лет, а около половины музыкантов носят погоны. Ежегодно коллектив пополняется новыми талантами и дает сотни концертов.

Умеют обезоруживать песнями и танцами. Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил выступил в Борисове-10

# общество # Фотофакт # Вооруженные силы Республики Беларусь # Владимир Воропаев

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