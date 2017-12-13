Умеют обезоруживать песнями и танцами. Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил выступил в Борисове

Новости Беларуси. Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил выступил на сцене Дворца культуры Борисова. И повод значительный – белорусская армия отмечает вековой юбилей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Своими выступлениями служащие доказывают, что они умеют не только держать автомат в руках, но и обезоруживать песнями и танцами. В состав ансамбля входят хор, оркестр и балет. А в репертуаре – более 2000 музыкальных произведений, в основном военно-патриотической тематики. И еще свыше 30 хореографических постановок.

Владимир Воропаев, художественный руководитель Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь, заслуженный артист Республики Беларусь:

Я горд тем, что у меня такой коллектив ребят. Они обыкновенные, звезд с неба не хватают, но своим упорным трудом они достигают высот. Их хотят видеть в разных коллективах не только в нашей стране, но и за ее пределами.