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К Новому году в Гродно отреставрировали 100-летние сани: фотофакт

13 декабря 2017 15:13
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Новости Беларуси. На таких в прошлом веке ездили состоятельные люди, а теперь это будет транспорт Деда Мороза и Снегурочки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К Новому году в Гродно отреставрировали 100-летние сани: фотофакт-1

Вторую жизнь саням подарили участники Клуба любителей ретроавтомобилей. Энтузиасты наткнулись на старинную повозку в одной из деревень Гродненского района. По словам старожилов, это легкие сани на два человека и кучера для непродолжительных поездок. В основном их использовали для выезда на церковные и светские мероприятия.

К Новому году в Гродно отреставрировали 100-летние сани: фотофакт-4

История вдохновила мастеров восстановить необычное средство передвижения для главных персонажей Нового года. На работу ушло полтора месяца. Сани стали всепогодными: добавились колесики.  

К Новому году в Гродно отреставрировали 100-летние сани: фотофакт-7

Сергей Мукасей, руководитель культурно-исторического клуба «Винтаж»:
Состояние было плохенькое, потому что они стояли последние 15 лет на улице. Но обсудили, посмотрели, потрогали, решили сделать. Восстановили дружно. Зачищали все это: зеленку, порченое дерево, некоторые элементы заменили, но 80 % саней сохранилось.

К Новому году в Гродно отреставрировали 100-летние сани: фотофакт-10

 

К Новому году в Гродно отреставрировали 100-летние сани: фотофакт-13

Дед Мороз, Снегурочка и их помощник, символ этого Нового года, желтая собака по кличке Самурай уже готовы отправиться в центр города, чтобы развлекать детей. Осталось решить, как будут перемещаться сани. Есть идея сделать их самоходными.

# общество # Фотофакт # Новый год # Сергей Мукасей

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