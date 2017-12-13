К Новому году в Гродно отреставрировали 100-летние сани: фотофакт

Новости Беларуси. На таких в прошлом веке ездили состоятельные люди, а теперь это будет транспорт Деда Мороза и Снегурочки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На таких в прошлом веке ездили состоятельные люди, а теперь это будет транспорт Деда Мороза и Снегурочки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вторую жизнь саням подарили участники Клуба любителей ретроавтомобилей. Энтузиасты наткнулись на старинную повозку в одной из деревень Гродненского района. По словам старожилов, это легкие сани на два человека и кучера для непродолжительных поездок. В основном их использовали для выезда на церковные и светские мероприятия.
История вдохновила мастеров восстановить необычное средство передвижения для главных персонажей Нового года. На работу ушло полтора месяца. Сани стали всепогодными: добавились колесики.
Сергей Мукасей, руководитель культурно-исторического клуба «Винтаж»:
Состояние было плохенькое, потому что они стояли последние 15 лет на улице. Но обсудили, посмотрели, потрогали, решили сделать. Восстановили дружно. Зачищали все это: зеленку, порченое дерево, некоторые элементы заменили, но 80 % саней сохранилось.
Дед Мороз, Снегурочка и их помощник, символ этого Нового года, желтая собака по кличке Самурай уже готовы отправиться в центр города, чтобы развлекать детей. Осталось решить, как будут перемещаться сани. Есть идея сделать их самоходными.