Ольга Шпилевская: «Какие бы санкции ни вводились, социальные программы продолжают работать»

Новости Беларуси. Новый год – новая жизнь. Это в буквальном смысле ощутили 110 белорусских семей. Столько малышей появилось на свет 1 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Своеобразные символы Года мира и созидания сегодня в объективах фото- и видеокамер. А женщины, подарившие жизнь, сами получают подарки и поздравления.

Ольга Шпилевская, председатель ОО «Белорусский союз женщин»:

То, как у нас поддерживаются семьи с детьми, это, наверное, беспрецедентный случай. Как бы тяжело ни было, какие бы санкции ни вводились, социальные программы продолжают работать. Их никто никогда не сворачивал и сворачивать не собирается. Бюджет, который подписан и утвержден, тоже подтверждает, что на социалку у нас денег никто не жалеет. Это и детские сады, и трехлетний отпуск, который не ставится под сомнение. Абсолютно все делается для того, чтобы детей в этой стране становилось как можно больше, чтобы маленьких белорусов становилось как можно больше. А значит и страна будет иметь свое продолжение. И будет продолжать развиваться, что важно.