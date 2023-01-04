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Артём Цуран: «Всем молодым семьям предлагаем возможность улучшить свои жилищные условия»

04 января 2023 18:18
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Новости Беларуси. Новый год – новая жизнь. Это в буквальном смысле ощутили 110 белорусских семей. Столько малышей появилось на свет 1 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Своеобразные символы Года мира и созидания сегодня в объективах фото- и видеокамер. А женщины, подарившие жизнь, сами получают подарки и поздравления.  

Артём Цуран: «Всем молодым семьям предлагаем возможность улучшить свои жилищные условия»-1

Представители общественных объединений «Белорусский союз женщин», «Белая Русь» и БРСМ отправились навестить молодых мам в родильные дома. К примеру, в 1-й городской клинической больнице Минска в новогоднюю ночь появилось шесть новых жителей столицы: четыре девочки и два мальчика. Их мамы сегодня принимали поздравления, цветы и подарки. А ведь это не только их личное счастье, это счастье страны и народа. На метриках детей значится дата 1 января 2023 года, а в судьбе заложен код мира и созидания.  

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Артём Цуран: «Всем молодым семьям предлагаем возможность улучшить свои жилищные условия»-4

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации ОО «Белорусский союз женщин»:  
Такие традиции, как поздравлять мам и детей в роддомах, стали добрым делом. Это даже уже не благотворительная акция, а белорусская традиция. Не только на Новый год, но и на День Независимости, на праздник города мы приезжаем и поздравляем. И, конечно, стараемся никого не обидеть или оставить без внимания.  

Артём Цуран: «Всем молодым семьям предлагаем возможность улучшить свои жилищные условия»-7

Настоящее торжество для мам 1 января устроили и в столичном роддоме № 2. Представители «Белой Руси» сделали подарки, которые будут весьма кстати для роста и развития малышей.  

Артём Цуран: «Всем молодым семьям предлагаем возможность улучшить свои жилищные условия»-10

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:  
Всем молодым семьям предлагаем возможность улучшить свои жилищные условия, не дожидаясь очереди. Это возможности построить жилье в городах-спутниках.  

Артём Цуран: «Всем молодым семьям предлагаем возможность улучшить свои жилищные условия»-13

Подобные акции проходят по всей Беларуси вот уже семь лет. Подарки вручают не только тем, кто стал мамой на Новый год, но и семьям, где дети будут отмечать день рождения в День Независимости.  

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# Государственная социальная политика # общество # Ольга Чемоданова # Артем Цуран # Фотофакт

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