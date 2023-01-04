Артём Цуран: «Всем молодым семьям предлагаем возможность улучшить свои жилищные условия»

Новости Беларуси. Новый год – новая жизнь. Это в буквальном смысле ощутили 110 белорусских семей. Столько малышей появилось на свет 1 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Своеобразные символы Года мира и созидания сегодня в объективах фото- и видеокамер. А женщины, подарившие жизнь, сами получают подарки и поздравления.

Представители общественных объединений «Белорусский союз женщин», «Белая Русь» и БРСМ отправились навестить молодых мам в родильные дома. К примеру, в 1-й городской клинической больнице Минска в новогоднюю ночь появилось шесть новых жителей столицы: четыре девочки и два мальчика. Их мамы сегодня принимали поздравления, цветы и подарки. А ведь это не только их личное счастье, это счастье страны и народа. На метриках детей значится дата 1 января 2023 года, а в судьбе заложен код мира и созидания. Ольга Шпилевская: «Какие бы санкции ни вводились, социальные программы продолжают работать». Подробнее.

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации ОО «Белорусский союз женщин»:

Такие традиции, как поздравлять мам и детей в роддомах, стали добрым делом. Это даже уже не благотворительная акция, а белорусская традиция. Не только на Новый год, но и на День Независимости, на праздник города мы приезжаем и поздравляем. И, конечно, стараемся никого не обидеть или оставить без внимания.

Настоящее торжество для мам 1 января устроили и в столичном роддоме № 2. Представители «Белой Руси» сделали подарки, которые будут весьма кстати для роста и развития малышей.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Всем молодым семьям предлагаем возможность улучшить свои жилищные условия, не дожидаясь очереди. Это возможности построить жилье в городах-спутниках.