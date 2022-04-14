«Крик, агрессия, непонимание». Что толкает малолетних преступников на убийство? Мнение психолога
Малолетняя преступность. Ребенок, предоставленный сам себе, превращается в озлобленного подростка и может оказаться за решеткой. О том, почему дети вступают на эту скользкую тропинку, жестокость переходит все границы и как легкомысленный поступок может сломать жизнь, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Ответственность до 12 лет, убийц судить по всей строгости закона. Как вы относитесь к таким идеям?
Сергей Якимович, многодетный папа, психолог:
Это только следствие их поступков. Что первично двигало всегда человеком? Первое, что движет – напряжение. То напряжение, с которым он внутри не может с собой справиться. Это следствие, выход, крик, агрессия, непонимание, некие опасения, которые есть у него внутри. Это напряжение центральной нервной системы. После этого человек делает действия в шоке. Вы часто сталкиваетесь с шоковыми ситуациями. Первично его просто не поняли. Он не понят, не услышан. Не может понимать, кто он, какая его основа внутри. Опоры у него, возможно, тоже нет. Поэтому люди совершают такие действия. При этом, я думаю, даже не стоит делить на взрослых и юношей.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Тем не менее это очень где-то глубоко и тщательно скрыто. Потому что, как правило, начинают разбираться в ситуации: ребенок, который не подавал никаких признаков беспокойства, был прекрасный, спокойный ученик и в семье.
Александр Купченя, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД:
Мы говорим о преступлениях. Но их единицы. То есть это совершается у нас. В 2021 году у нас не было убийств несовершеннолетних, в 2022-м тоже, слава Богу. Но мы не говорим о том, сколько суицидов совершают дети. В том числе подверженные своему внутреннему эмоциональному состоянию. А сколько парасуицидов неоконченных. Поэтому довольно серьезная тема.
Алена Родовская:
Мне кажется, что суицид всегда – это уже финал, когда ребенок сталкивается с буллингом в школе.
Сергей Якимович:
Финал чего? Финал правоты. Я вам докажу любым способом мою правоту, что я прав. Либо я не прав, либо вы не правы.
Александр Купченя:
Либо это протест чему-то.
Уменьшить сроки для малолетних преступников. А будут ли рассматривать этот вопрос на законодательном уровне – подробнее здесь.