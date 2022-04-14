«Крик, агрессия, непонимание». Что толкает малолетних преступников на убийство? Мнение психолога

Малолетняя преступность. Ребенок, предоставленный сам себе, превращается в озлобленного подростка и может оказаться за решеткой. О том, почему дети вступают на эту скользкую тропинку, жестокость переходит все границы и как легкомысленный поступок может сломать жизнь, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Ответственность до 12 лет, убийц судить по всей строгости закона. Как вы относитесь к таким идеям?

Сергей Якимович, многодетный папа, психолог:

Это только следствие их поступков. Что первично двигало всегда человеком? Первое, что движет – напряжение. То напряжение, с которым он внутри не может с собой справиться. Это следствие, выход, крик, агрессия, непонимание, некие опасения, которые есть у него внутри. Это напряжение центральной нервной системы. После этого человек делает действия в шоке. Вы часто сталкиваетесь с шоковыми ситуациями. Первично его просто не поняли. Он не понят, не услышан. Не может понимать, кто он, какая его основа внутри. Опоры у него, возможно, тоже нет. Поэтому люди совершают такие действия. При этом, я думаю, даже не стоит делить на взрослых и юношей. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Тем не менее это очень где-то глубоко и тщательно скрыто. Потому что, как правило, начинают разбираться в ситуации: ребенок, который не подавал никаких признаков беспокойства, был прекрасный, спокойный ученик и в семье.