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«Почему вам можно, а мне нет?» Каким должен быть первый опыт ребёнка с алкоголем, рассказал психолог

14 апреля 2022 13:52
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Малолетняя преступность. Ребенок, предоставленный сам себе, превращается в озлобленного подростка и может оказаться за решеткой. О том, почему дети вступают на эту скользкую тропинку, жестокость переходит все границы и как легкомысленный поступок может сломать жизнь, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Почему вам можно, а мне нет?» Каким должен быть первый опыт ребёнка с алкоголем, рассказал психолог-1

Сергей Якимович, многодетный папа, психолог:
Касаемо опыта детей – то, как они впервые сталкиваются с событием в своей жизни. Неважно, где-то за столом, у друзей кто-то им дал попробовать. То есть это их первый опыт с алкоголем. Где в этот момент их сознание либо понимание? То есть, что это? Как это? Причина по большей части в неумении родителей объяснить, что это за опыт и почему так. Потому что ребенок с детства, юности видит где-то праздники, застолья, свадьбы, дни рождения. Все взрослые что делают?

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Поднимают бокалы за здоровье.

Сергей Якимович:
Отчасти. Мы не будем говорить, что кто-то веган у нас, кто-то без алкоголя живет, кто-то выбирает жизнь без мяса, алкоголя и прочего.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Конечно, это уже собственный пример.

«Почему вам можно, а мне нет?» Каким должен быть первый опыт ребёнка с алкоголем, рассказал психолог-4

Сергей Якимович:
Он видит то, что отец или мама, или, в принципе, кто-то из родственников берут какой-то напиток и пробуют. Они его берут, пробуют и говорят: «Тебе нельзя. Вот ты вырастешь, и только тогда ты сможешь что-то делать».

Татьяна Савчик:
Да, и по сути это бесполезно. Потому что ты делаешь ровным счетом противоположное.

Сергей Якимович:
У него происходит диссонанс. Неважно ребенок какого возраста, у него происходит диссонанс непонимания: «Почему вам можно, а мне нет? Чем же я хуже вас?» Это некий опыт – то, с чем он сталкивается.

Алена Родовская:
Очень просто – родителям можно, а ему нет. Ты маленький. Так что, давать попробовать?

«Почему вам можно, а мне нет?» Каким должен быть первый опыт ребёнка с алкоголем, рассказал психолог-7

Сергей Якимович:
Нет, здесь нужно объяснить, какие последствия бывают самого алкоголя. Я не скажу, что можно или нельзя давать попробовать. Каждый по-своему выбирает, как воспитывать своих детей. Мы можем прятать это все за масками неправды или создавать некий иллюзорный вид о том, что каждая семья у нас очень красивая и прекрасная. Но все мы живем в реальности и настоящем. Где каждый из нас сталкивается с ситуациями алкоголя, преступности, буллинга, травли, манипуляций, чего угодно. Это вопрос всегда обсуждения. Друзья ли мы нашим детям? Умеем ли мы вовремя заметить, проговорив с ними ситуации? Умеем ли мы погрузиться в их жизнь, отойдя от своей жизни? Где у нас есть карьера, работа, отношения, что-то, что нам не нравится. Возможно, личные взаимоотношения какие-то неразобранные, узлы ситуаций со своими родителями либо те обстоятельства жизни, которые не нравятся.

«Очень низкая мотивация». Как вернуть подростка, преступившего закон, к нормальной жизни и почему это не так просто – подробнее здесь.

# Воспитание детей # общество # Сергей Якимович # Алена Родовская # Татьяна Савчик # Фотофакт

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