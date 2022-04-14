«Почему вам можно, а мне нет?» Каким должен быть первый опыт ребёнка с алкоголем, рассказал психолог

Малолетняя преступность. Ребенок, предоставленный сам себе, превращается в озлобленного подростка и может оказаться за решеткой. О том, почему дети вступают на эту скользкую тропинку, жестокость переходит все границы и как легкомысленный поступок может сломать жизнь, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сергей Якимович, многодетный папа, психолог:

Касаемо опыта детей – то, как они впервые сталкиваются с событием в своей жизни. Неважно, где-то за столом, у друзей кто-то им дал попробовать. То есть это их первый опыт с алкоголем. Где в этот момент их сознание либо понимание? То есть, что это? Как это? Причина по большей части в неумении родителей объяснить, что это за опыт и почему так. Потому что ребенок с детства, юности видит где-то праздники, застолья, свадьбы, дни рождения. Все взрослые что делают? Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Поднимают бокалы за здоровье. Сергей Якимович:

Отчасти. Мы не будем говорить, что кто-то веган у нас, кто-то без алкоголя живет, кто-то выбирает жизнь без мяса, алкоголя и прочего. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Конечно, это уже собственный пример.

Сергей Якимович:

Он видит то, что отец или мама, или, в принципе, кто-то из родственников берут какой-то напиток и пробуют. Они его берут, пробуют и говорят: «Тебе нельзя. Вот ты вырастешь, и только тогда ты сможешь что-то делать». Татьяна Савчик:

Да, и по сути это бесполезно. Потому что ты делаешь ровным счетом противоположное. Сергей Якимович:

У него происходит диссонанс. Неважно ребенок какого возраста, у него происходит диссонанс непонимания: «Почему вам можно, а мне нет? Чем же я хуже вас?» Это некий опыт – то, с чем он сталкивается. Алена Родовская:

Очень просто – родителям можно, а ему нет. Ты маленький. Так что, давать попробовать?