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«В качестве подарка ко дню рождения». Минские спасатели установили пенсионерке пожарный извещатель

14 апреля 2022 14:26
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Новости Беларуси. В Минске проходит профилактическая акция «За безопасность вместе», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Все мероприятия направлены на предупреждение пожаров и гибели людей в жилищном фонде.

«В качестве подарка ко дню рождения». Минские спасатели установили пенсионерке пожарный извещатель-1

В ходе акции спасатели обследуют состояние домовладений одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан, инвалидов и семей, в которых дети находятся в социально опасном положении. Людям напоминают о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности.

«В качестве подарка ко дню рождения». Минские спасатели установили пенсионерке пожарный извещатель-4

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Работники МЧС с другими структурами обращают внимание именно на этих людей и проводят обследование жилья. Убеждаются, что нет пожароопасных факторов, что жилье не захламлено и нет опасности и риска возникновения пожара. Конечно же, рекомендуют установить автономные пожарные извещатели. Только в Минcке проверено более 360 жилищ граждан.

«В качестве подарка ко дню рождения». Минские спасатели установили пенсионерке пожарный извещатель-7

Елена Янович, работник Территориального центра социального обслуживания населения Первомайского района:
По нашей просьбе, по бабушкиной просьбе [имя неразборчиво – прим. ред.] сотрудниками МЧС был установлен в качестве подарка ко дню рождения пожарный извещатель.

В ходе акции любой может обратиться в территориальные органы по чрезвычайным ситуациям для проведения обследования противопожарного состояния своего жилья. Мероприятия продлятся до 27 апреля.

# МЧС Беларуси # общество # Ольга Мельченко # Елена Янович # Фотофакт

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