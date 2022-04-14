«В качестве подарка ко дню рождения». Минские спасатели установили пенсионерке пожарный извещатель

Новости Беларуси. В Минске проходит профилактическая акция «За безопасность вместе», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Все мероприятия направлены на предупреждение пожаров и гибели людей в жилищном фонде.

В ходе акции спасатели обследуют состояние домовладений одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан, инвалидов и семей, в которых дети находятся в социально опасном положении. Людям напоминают о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

Работники МЧС с другими структурами обращают внимание именно на этих людей и проводят обследование жилья. Убеждаются, что нет пожароопасных факторов, что жилье не захламлено и нет опасности и риска возникновения пожара. Конечно же, рекомендуют установить автономные пожарные извещатели. Только в Минcке проверено более 360 жилищ граждан.