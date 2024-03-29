«Уменьшить объём поражения миокарда». От чего зависит успех выздоровления?

Сердечно-сосудистые заболевания становятся неотъемлемой частью нашей жизни. Инфаркт миокарда, сердечно-сосудистая недостаточность, ишемическая болезнь – эти слова мы все чаще слышим от своих соседей, друзей, коллег по работе и родственников. О том, каких успехов сегодня добилась отечественная кардиология, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

После инфаркта миокарда сколько пациент живет в среднем?