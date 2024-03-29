«Уменьшить объём поражения миокарда». От чего зависит успех выздоровления?

Сердечно-сосудистые заболевания становятся неотъемлемой частью нашей жизни. Инфаркт миокарда, сердечно-сосудистая недостаточность, ишемическая болезнь – эти слова мы все чаще слышим от своих соседей, друзей, коллег по работе и родственников. О том, каких успехов сегодня добилась отечественная кардиология, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
После инфаркта миокарда сколько пациент живет в среднем?
Александр Астрейко, заместитель главного врача по медицинской части, руководитель городского кардиологического центра УЗ «2-я городская клиническая больница» г. Минска:
Все зависит от того, как перенес он инфаркт миокарда. Если пациент сразу, почувствовав боль, обратился за медицинской помощью, скорая медицинская помощь диагностировала инфаркт миокарда, на догоспитальном этапе мы пользуемся аббревиатурой острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST, то напрямую, благодаря Наталье Павловне [Митьковской – прим. ред.] и развитию прямой сети ангиографических кабинетов, как в городе Минске, так и в Республике Беларусь в целом, пациент транспортируется непосредственно в рентгеноперационную. Сегодня это достижение, которое позволило сократить это драгоценное время для того, чтобы уменьшить объем поражения миокарда, зону инфаркта миокарда, тем самым увеличить продолжительность жизни и улучшить прогноз данного пациента.
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