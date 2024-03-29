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Обследование в любое удобное время. Какие услуги предлагает медицинский центр «Нордин»?

29 марта 2024 20:41
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Сердечно-сосудистые заболевания становятся неотъемлемой частью нашей жизни. Инфаркт миокарда, сердечно-сосудистая недостаточность, ишемическая болезнь – эти слова мы все чаще слышим от своих соседей, друзей, коллег по работе и родственников. О том, каких успехов сегодня добилась отечественная кардиология, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Расскажите, с какими кардиопроблемами пациенты обращаются к вам в центр?

Обследование в любое удобное время. Какие услуги предлагает медицинский центр «Нордин»?-1

Сергей Чуприк, врач-кардиолог медицинского центра «Нордин»:
Очень приятно наблюдать за высококлассной работой наших эндоваскулярных хирургов, кардиохирургов, когда пациенты, перенесшие операцию в детском возрасте, возрастные приходят на прием к кардиологу. Очень важную роль играет ранняя диагностика, потому что лучшая операция – это та, которой не было. Бывают разные ситуации, но если мы говорим о пациентах уже в возрасте, то лучше не доводить до операции. Контингент, который приходит к нам в частный центр «Нордин», совершенно разный. У всех свои жалобы, каждый человек индивидуален. Кого-то беспокоят боли в грудной клетке, кого-то – перепады давления, пульса.

Очень сейчас много людей приходит для того, чтобы профилактически обследоваться. Они приходят с четкой мыслью: я не хочу болеть, попадать в больницу, поэтому лучше буду профилактически обследоваться. В этом плане наш центр обладает широким спектром диагностических возможностей, чтобы подтвердить, что человек здоров, или на ранних стадиях выявить заболевание сердечно-сосудистой системы. Как везде в медицине, у нас все идет от самого простого к самому сложному, начиная с анализов, кардиограмм и более высокоточными методами исследования – это УЗИ, холтеровское мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование артериального давления, также есть в центре аппарат МРТ. Также после диагностики доктор индивидуально для каждого пациента может подобрать курс лечения, курс реабилитационных мероприятий. Также в центре можно пройти курс внутривенного лечения препаратами.

Обследование в любое удобное время. Какие услуги предлагает медицинский центр «Нордин»?-4

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Золотой запас – это руки мастера. Про оборудование центра – каким оборудованием вы пользуетесь, достаточно ли того, которое вы используете при диагностике и лечении?

Сергей Чуприк:
Оборудование самое новое, оборудования хватает. Наш центр индивидуально подбирает диагностические манипуляции для каждого пациента. Причем не только подбираются диагностические возможности, но и индивидуально, как человеку удобно. Человека могут записать на обследование в любое удобное для него время. Это никак не влияет на отдых, работу человека, мы подбираем все индивидуально.

*На правах рекламы.

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# Реклама # общество # Наталья Надольская

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