Гайдукевич высказался об инциденте с молдавским детским хором на границе: идёт пропаганда лжи!

Григорий Азаренок, СТВ: Кто нужен белорусам – это дети. Причем любые дети. Сирийские, иракские, как было там несколько лет назад. Или сегодня молдавские дети. Даже не сравнится с точкой зрения масштабов трагедии. Но история опять настолько показательна, настолько все, как в капле воды можно увидеть, кто подонок, а кто человек. Кто белорусы – праведники мира, а кто нацисты. Расскажу коротко эту историю.

Коллектив из Молдовы приехал. Выступил в Польше, потом приехал, выступил в Беларуси. Выступали они перед детьми, перед пенсионерами. Спектакль. Театр. Полторы тысячи зрителей. Спектакль. Театр. Красиво. Музыка. Все. Поехали назад.

На польской границе их три часа продержали в отстойнике, причем без всяких предъявлений. Они не осматривали ни автобус, ничего. Они просто их продержали. Просто автобус с детьми из Беларуси. Они сказали: «Угроза национальной безопасности». Три-четыре часа. Дети, извините, хотят в уборную. Дети хотят пошевелиться, походить. Вышла руководитель, попыталась что-то выяснить. Они на нее автомат наставили. Автомат наставили и сказали: значит, пошла вон отсюда.

Соответственно, отпустили, дети вернулись в Беларусь. Сразу помогли наши пограничники. Тоже так себя повели дипломатические службы, сказали: едьте через Литву, проедете через Литву. Ровно та же самая история. Автомат на детей, автомат на автобус. Пошли вон отсюда.

Следила за этой ситуацией сегодня вся страна. Сразу же, конечно, туда отправились наши активисты Союза молодежи. Я предлагаю послушать Олега Сергеевича Гайдукевича. Его активисты тоже там. А там же все, на Ошмянщине, происходило.

Олег Гайдукевич, председатель ЛДПБ, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Почему польские и литовские пограничники, а по сути, власти, не пускают молдавских детей домой, в Молдавию? Они приезжали выступать. Это дети со своим художественным руководителем. Их не пускают домой. Причина – это страх перед правдой. Каждый день миллионы долларов в Европе тратятся на пропаганду. На пропаганду лжи. О том, что Беларусь и Россия угрожают Европе, что мы хотим напасть, что каждый, кто приедет сюда, его КГБ задержит, что здесь небезопасно, что здесь страшно.

А что видят люди, которые приезжают сюда, в том числе и по безвизу? Наши соседи. Они видят чистые улицы, улыбающихся людей. Они видят, что санкции не работают. Разговаривая с людьми, они понимают, что мы не угрожаем Европе, что мы не хотим на них напасть, что мы хотим жить спокойно в мире и развиваться. И они боятся этой правды. Поэтому сегодня они издеваются и мучают детей с одной целью – чтобы граждане Европы боялись сюда приезжать. Боялись собственных пограничников и собственной власти. Власти Польши решили поставить вышки, на которых будут стоять солдаты и наблюдать за территорией Беларуси. Но эти вышки сыграют им во вред.

Они посмотрят в бинокль и увидят мирных белорусов. Страх в Европе. Власти Европы боятся правды. И чем больше они боятся, тем понятнее, что победа всегда будет за нами. И народы Европы рано или поздно прозреют. Потому что вот это издевательство над детьми очень показательно, как и убийство беженцев на границе. За все рано или поздно придется отвечать.

Читайте также:

Петровский: нам нужно понять природу зла, предательства у нас, чтобы выявлять этих людей

Петровский: ГУБОП – это санитар социума. Это не карательная машина, это машина очищения

Андрей Муковозчик: ГУБОПиК – зеркало нашего общества. Они показывают нам темную сторону