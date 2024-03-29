«Две генерации протезов». Об искусственных клапанах сердца рассказал замдиректора РНПЦ «Кардиология»

Сердечно-сосудистые заболевания становятся неотъемлемой частью нашей жизни. Инфаркт миокарда, сердечно-сосудистая недостаточность, ишемическая болезнь – эти слова мы все чаще слышим от своих соседей, друзей, коллег по работе и родственников. О том, каких успехов сегодня добилась отечественная кардиология, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сергей Спиридонов, заместитель директора по хирургической помощи РНПЦ «Кардиология»:

Есть две генерации протезов, которые мы имплантируем людям – это механические и биологические протезы. Нет идеального протеза, у каждого из них есть свои недостатки. У механических протезов – необходимость принятия варфарина пожизненно, а у биологических протезов – ограниченный срок службы, как у любой биологической ткани. Если по механическим протезам еще в 90-е годы было создано производство и мы полностью используем свои протезы, не закупая за границей механические протезы, то биологические протезы до последнего времени мы использовали, произведенные за границей.

Количество имплантаций биологических протезов с каждым годом увеличивается, потому что все больше населения более пожилого становится. В мире принята такая технология, что биологические протезы имплантируются людям старше 65-70 лет, в зависимости от того, насколько есть сопутствующая патология. Так вот, таких людей становится с каждым годом все больше – более пожилых с наличием сопутствующей патологии, поэтому мы им имплантируем биологические клапаны. Кроме того, существует такое направление, как эндоваскулярная имплантация клапанов без большой хирургии, в которой возможно имплантировать только биологический протез.