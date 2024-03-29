Казаков: в космос белоруска, русский и американка. Это говорит о том, что мы можем жить все вмест

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

Мы говорим о Марине Василевской и Олеге Новицком. А там же еще была американская астронавтка, которая полетела с ними вместе. Как данность летела. И как данность она воспринималась нормально абсолютно. Но на программе один из сотрудников Академии наук высказал такое мнение: знаете, почему полетела американка? Потому что сами американцы свои космические программы немножко уже подтормаживают. Они без русских летать не могут. Ну вот, не могут до конца. Заметьте, вот все их последние космические эксперименты не всегда удачны. Ни SpaceX, ни какие-то еще проекты. Они особым таким героизмом и прогрессом не блещут.

И поэтому мы полетели. В космос мы полетели все вместе. Это говорит только об одном: мы все можем жить абсолютно вместе – белоруска, русский и американка. Полетели вместе. Летели двое суток. Вот представляешь, они в этой маленькой капсуле сидели плечом к плечу. Двое суток. Наверняка они о чем-то разговаривали. Наверняка они о чем-то размышляли. Наверняка они из космоса смотрели на свои страны. Ведь могут же люди нормально друг к другу относиться, потому что люди, которые вовлечены в работу, в профессию, которые занимаются позитивным, конструктивным делом, они не воюют. Не воюют. Но когда возвращаются на эту землю из космоса, оказывается, что вот эта замечательная страна, которая находится на соседнем континенте, она почему-то начинает всем рассказывать, как жить. Но когда все оказываются плечом к плечу в маленьком космическом аппарате, все оказываются равны. Почему это не приходит в голову американским политикам, что вот он, пример того, каким образом мы и на Земле можем. Для того чтобы помириться и поговорить, и для того чтобы друг в друга не стрелять, необязательно улетать в космос. Ну это же можно делать! Но им это в голову не приходит.



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