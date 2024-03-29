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Казаков: две вещи, по которым по нам будут лупить в 2025-м и после, – это молодёжь и вера

29 марта 2024 20:53
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим итоги уходящей недели: теракт в «Крокус Сити Холле», рабочую поездку Александра Лукашенко в Ошмянский район и выходки Запада. В гостях заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер» Кирилл Казаков.

Казаков: две вещи, по которым по нам будут лупить в 2025-м и после, – это молодёжь и вера -1

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:
Мы же тоже много общаемся с тобой, с молодыми людьми, которые иногда приходят и иногда не интересуются политикой. Нам нужно объяснять, рассказывать, потому что в интернете очень много разных вещей, которые цепляют. Да, они действительно цепляют, но при этом они не всегда несут ту самую истину, которую должны нести. Так вот, две вещи, по которым по нам будут лупить перед 2025-м и после, – это молодежь и вера.

И поэтому, когда Президент объединяется в этом едином порыве, когда у нас на носу Пасха одна, на носу Пасха вторая, когда Президент идет в церковь, когда Президент принимает католиков, когда Президент говорит о том, что наши поляки – это наши поляки, когда он об этом говорит и людям дает ту самую веру в будущее... Ведь когда Президент во время выборов сказал: Я пойду на выборы, успокойтесь, ведь он же людям веру дал на ближайшие шесть лет. Что нужно людям? Людям нужна вера, спокойствие и мир. И Президент им это дает. А что он им еще дает? Традиции и ту же самую церковь. Без церкви человек превращается в животное. Вот это я могу точно сказать.

И если Наталья Ивановна Кочанова, если наши общественники, если наши молодые парламентарии приезжают вместе, разговаривают о Боге, ведь они же говорят не только о Боге, они говорят о том, чтобы сохранить то, что у нас есть. Видишь, традиции – это не домострой. Традиция – это мама и папа. Традиция – это дети в семье.

Григорий Азаренок, СТВ:
Сейчас можно и домострой почитать. Там много хорошего написано.

Кирилл Казаков:
С вами многие не согласятся. Но с другой стороны, мама и папа – хотя бы эти традиции надо сохранять. Потому что еще раз повторюсь, президент Латвии – гей. Я совершенно не хочу жить в этой стране.

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# общество # общество # Кирилл Казаков # Григорий Азарёнок

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