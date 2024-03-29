Революция в лечении инфаркта. Какие методы позволяют спасти пациента?

Сердечно-сосудистые заболевания становятся неотъемлемой частью нашей жизни. Инфаркт миокарда, сердечно-сосудистая недостаточность, ишемическая болезнь – эти слова мы все чаще слышим от своих соседей, друзей, коллег по работе и родственников. О том, каких успехов сегодня добилась отечественная кардиология, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Александр Астрейко, заместитель главного врача по медицинской части, руководитель городского кардиологического центра УЗ «2-я городская клиническая больница» г. Минска:

Совершенно верно. Вы абсолютно верно сказали, она претерпела изменения. В последние 15 лет, мы можем с уверенностью говорить, она поменялась. Вообще, инфаркт миокарда претерпел несколько этапов лечения. В 40-50-е годы прошлого века лечили методом покоя. Где нашли пациента, там его оставляют. Если он выживает, определенная часть миокарда умирает, на остальном пациент продолжает дальше жить. Дальнейшая эра – это развитие тромболитических, фибринолитических препаратов, которые сделали революцию в лечении инфаркта миокарда и позволили реваскуляризировать тромботический участок миокарда и возвращать к жизни то, что можно еще спасти.

Тактикой выбора для лечения таких пациентов является первичное чрезкожное коронарное вмешательство. Пациент, которому стало плохо, в первую очередь останавливается, прекращает делать свои дела и вызывает скорую медицинскую помощь. Он обращается за помощью. Бригада скорой медицинской помощи записывает электрокардиограмму, вне зависимости от возраста пациента. Почему я говорю вне зависимости от возраста? Самый молодой пациент, которого мне удалось прооперировать в 2019 году, я никогда не забуду – это молодой человек, 26 лет ему было. Он играл в футбол со своими друзьями и упал. Его привезли, у него был тромбоз передней межжелудочковой артерии.