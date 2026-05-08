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В Клецком районе насчитывается более 40 памятных мест Великой Отечественной войны

08 мая 2026 06:51
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Уже завтра Беларусь отметит 81-ю годовщину Победы – дату, которая навсегда вписана в судьбу нашего народа. В преддверии праздника особенно остро вспоминаются страницы военной истории, полные и скорби, и героизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Клецком районе насчитывается более 40 памятных мест Великой Отечественной войны-2

Клецкий район пережил страшные годы оккупации: здесь погибли свыше семи тысяч солдат и мирных жителей – а по данным расследования о геноциде белорусского народа, число жертв оказалось еще выше. Район освободили 4 июля 1944 года, но победа далась огромной ценой. В тылу земляки возрождали город из руин, восстанавливали школы, медучреждения и сельское хозяйство. Первый митинг в честь освобождения прошел под лозунгом «Все для Победы».

В Клецком районе насчитывается более 40 памятных мест Великой Отечественной войны-4

Анна Байрашевкая, научный сотрудник Клецкого краеведческого музея:
В начале 1945 года наши клецкие комсомольцы собрали деньги, внесли свой вклад в строительство танковой бригады «Комсомольцы Беларуси». Также мы знаем, что клецчане, это жители всего Клецкого района тоже поучаствовали, внесли свой вклад в строительство колонны рабочих Барановичской области. Кроме этого, у нас здесь в 1944-м и по середину 1945 года работал эвакуационный госпиталь.

Память о подвиге сохраняется: в Клецком районе 31 воинское захоронение и 13 мест боевой славы, в центре города – аллея с именами героев, а улицы носят имена тех, кто приближал Победу.

# День Победы

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