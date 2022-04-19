Многие из них на слуху. Какие исторические объекты планируют реставрировать в Беларуси?

Сохранение исторического наследия и исторической памяти народа – насущная задача любого национального государства. Беларусь не исключение. Последнее время в этой области делается немало. Культурное наследие – это не только памятники истории, культуры – картины, гравюры, скульптуры и целые здания. Это еще народные обычаи, традиции, сами люди. Как сохранить это все богатство для будущих поколений? Какая работа проводится? Спросили у гостя в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Геннадия Ходора, консультанта управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Республики Беларусь. Александр Меженный, ведущий:

У нас немало памятников, около 5 500, насколько нам известно. И где-то около 2 000 архитектурных объектов. Это действительно много. Есть ли возможность сейчас за всем следить? В Беларуси проводится большая работа по сохранению объектов наследия

Геннадий Ходор, консультант управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Республики Беларусь:

Да, у нас сегодня в государственном списке 5 604 историко-культурных ценности. На каждый объект у нас с собственником есть такой документ, который подписан, – охранные обязательства, где определены индивидуальные условия использования, содержания этого объекта наследия. То есть каждый объект в стране находится под пристальным вниманием. В Беларуси действительно проводится большая работа по сохранению объектов наследия. В этом году у нас планируется провести завершение работ по реконструкции Коссовского замка. К концу 2020 года этот уникальный объект XIX века (дворец Пусловских в Коссово) будет окончательно введен в эксплуатацию. Еще одним из таких объектов, который тоже можно отнести к жемчужинам нашей архитектуры, это дворец Булгаков в Жиличах (Могилевская область). И ряд иных значимых объектов, которые тоже как бы не совсем на слуху, но являются жемчужинами, даже не побоюсь этого слова, международного наследия, потому что это такие объекты, как церковь оборонительного типа в Мурованке XIV века. В этом году планируется провести ремонт. Это такие объекты, как ансамбль Огинских. И продолжение начатых работ, потому что идут масштабные капитальные работы на таких монументальных объектах. Например, бывший коллегиум иезуитов в Юровичах в Гомельской области, дворец Сапег в Ружанах Пружанского района. Как поддерживают белорусские традиции?

Александр Меженный:

С памятниками сложно, но в принципе понятно. Вложил денег, провели реконструкцию, все хорошо. Как быть с людьми? Ведь помимо всего прочего есть еще нематериальное культурное наследие. Это уже традиции. Тут, наверное, посложнее будет. Ведь это живые люди, из уст в уста передаются какие-то истории. Как это сохранить? Геннадий Ходор:

У нас в государственном списке историко-культурных ценностей Республики Беларусь сегодня 156 нематериальных проявлений творчества человека. Это разного рода традиции, обряды, ремесла, какие-то монументальные знания. Здесь действительно еще неизвестное и непаханое поле в том плане, что ведь те традиции, ремесла (гончарство, бондарство, соломоплетение) исходят корнями к далеким историческим временам. Буквально некоторые элементы имеют несколько тысячелетнюю историю. Поделюсь: в этом году запланировано в декабре рассмотрение Комитетом нематериального наследия ЮНЕСКО белорусской номинации, можно сказать, бренда Беларуси – «Соломоплетение». Так вот, носителем только этого элемента является более 200 мастеров по всей Беларуси. Еще в этом году мы направили в ЮНЕСКО такой элемент, как белорусское искусство вытынанки. Там зафиксировано 120 носителей. Это всего лишь два элемента, но они ярко показывают, что у нас в Беларуси действительно живы эти традиции. Александр Меженный:

Белорусский драник. Мы будем его охранять?

Геннадий Ходор:

Вы попали в точку. Потому что эта тема была поднята нами в прошлом году. Я вам скажу больше, мы собрали всех экспертов по кухне в декабре прошлого года. И решили, что это будет номинация, она уже готова, на ближайшем заседании Белорусской республиканской научно-методической рады по вопросам охраны историко-культурного наследия этот вопрос будет вынесен, то есть уже материалы готовы, досье. Это будет общенациональная номинация, все области откликнулись и согласились представить своих носителей, свои рецепты. Это действительно очень богато. Мы изучали полгода. Дегустация с презентацией будет позже. Но когда мы стали изучать, там не просто драники, там сама традиция тертой картошки очень интересна. Это наш гастрономический бренд, почему бы не сделать его и культурным брендом? Я думаю, что в ближайший месяц вы увидите, что белорусские блюда из тертой бульбы, в том числе драники, получат статус историко-культурной ценности. Александр Меженный:

Я в эти выходные уже присоединился к этому флешмобу, у меня были и драники, и бабка, причем на завтрак. Рассказывают ли детям и подросткам о событиях ВОВ?