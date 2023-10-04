Дипломаты из более чем 10 стран оценили условия пребывания детей из Донбасса в Новополоцке

Главы и представители дипломатических миссий более чем из 10 стран прибыли в Новополоцк, чтобы оценить условия отдыха и оздоровления детей, прибывших из пострадавших от военных действий регионов Донбасса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребята из Лисичанска и Северодонецка находятся в Беларуси третью неделю. Без отрыва от учебного процесса они успели побывать в знаковых местах нашей страны. Впечатлениями от поездки делятся особенно искренне.

Надежда Веретенникова, жительница Лисичанска:

Больше всего мне запомнилось, как мы ходили на каток, ездили в Минск. Еще мне понравилось, когда нас брали в семьи. Там классно было, нас хорошо приняли.

Группа из 44 человек проживает в общежитии завода «Полимир». Здесь для них созданы комфортные бытовые условия. На высшем уровне и питание. То, что для детей Донбасса в Беларуси организован теплый прием, подчеркивают и представители дипмиссий.

Набиль Буршалли, советник посольства Государства Палестина в Беларуси:

В государстве Беларусь хорошо и гостеприимно приняли, обеспечили им медицинские осмотры, обучение в школах. Они познакомились с новыми друзьями. Я более чем уверен, что они будут дружить дальше и общаться. Это уже дружеские детские отношения, которые будут на долгую и долгую память.