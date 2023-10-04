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Два бассейна, несколько залов, тренажёрка. В Минской области открылись два ФОКа

04 октября 2023 14:11
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Новости Беларуси. Сразу два физкультурно-спортивных комплекса открыли в Минской области. Активно проводить время в современных залах теперь могут жители Узды и Фаниполя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Два бассейна, несколько залов, тренажёрка. В Минской области открылись два ФОКа-1

Для последних построили большой ФОК «Аквамарин». Работы вели больше года. И вот результат – трехэтажный комплекс готов встречать посетителей. Внутри – несколько залов. Универсальный для игры в баскетбол, волейбол, мини-футбол и большой теннис. Еще один с тренажерами. Есть помещения для занятий фитнесом и настольным теннисом. А для любителей плавания оборудовали большой и малый бассейны.

Два бассейна, несколько залов, тренажёрка. В Минской области открылись два ФОКа-4

Юрий Майстров, заместитель председателя Федерации футбола Минской области:
В нашей местности, да и вообще в районе, первый такой объект создают. Давно ждали уже. Благодаря таким объектам, как этот, будут расти и молодые таланты. В мое время что было? Один стадион в Дзержинске, здесь школьный стадион. И все, ничего не было. По всей области уже открыты десятки таких объектов.

Два бассейна, несколько залов, тренажёрка. В Минской области открылись два ФОКа-7

Кроме спортивных помещений, здесь оборудовали банный комплекс и комфортные гардеробные. А подкрепиться после активного дня можно будет в буфете. Предусмотрели и стоянку: у здания могут припарковаться более 100 автомобилей. Для Фаниполя это не первое значимое обновление. Недавно здесь открыли новый детский сад. Сейчас строят школу и поликлинику.

# Государственная политика в области спорта # общество # Фотофакт

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