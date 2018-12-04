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Улицы Минска превратились в каток, синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу

04 декабря 2018 07:38
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Новости Беларуси. Утро 4 декабря в Минске выдалось чрезвычайно опасным для передвижения: тротуары и дороги превратились в настоящий каток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Улицы Минска превратились в каток, синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу-1

В результате автомобилисты вынуждены были снижать скорость, подолгу стоять в пробках, объезжая мелкие аварии. Пешеходы, чтобы не угодить в травмпункт, тоже замедляли свой ход.

Подобная ситуация накануне сложилась в Бресте. Там в результате ледяного дождя только за два часа случилось полсотни аварий.

Улицы Минска превратились в каток, синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу-4

Улицы Минска превратились в каток, синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу-6

За помощью врачей с переломами и ушибами в больницы обратились свыше 150 человек.

Более 150 жителей получили травмы. Что мешает коммунальщикам Бреста бороться с гололёдом?

Что касается Минска, сейчас клиники работают в штатном режиме. Наплыва пациентов с гололедными травмами нет.

По информации синоптиков, дождь с мокрым снегом и гололедица ожидаются 4 декабря по всей Беларуси. Остается констатировать, что зима и первый снег к нам пришли по календарю, а вместе с ними и серьезные проблемы.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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