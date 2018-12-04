Улицы Минска превратились в каток, синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу

Новости Беларуси. Утро 4 декабря в Минске выдалось чрезвычайно опасным для передвижения: тротуары и дороги превратились в настоящий каток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате автомобилисты вынуждены были снижать скорость, подолгу стоять в пробках, объезжая мелкие аварии. Пешеходы, чтобы не угодить в травмпункт, тоже замедляли свой ход.

Подобная ситуация накануне сложилась в Бресте. Там в результате ледяного дождя только за два часа случилось полсотни аварий.