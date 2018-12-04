«Они мне всё помогают». Активисты БРСМ помогают пожилым людям решить бытовые проблемы

Новости Беларуси. Тимуровцы нашего времени. Волонтеры готовы оказать любую помощь пожилым жителям нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во всех районных комитетах БРСМ с 1 декабря начали работать «горячие линии».

Зинаида Синькевич, ветеран Великой Отечественной войны: У меня прорвало трубу недели две тому назад, еще до морозов. И ребята приехали и сделали мне задвижку. И клеили, вот это их работа. Они мне всё помогают.

Илья Ляднович, учащийся Богушевской средней школы № 1:

К сожалению, у меня нет ни бабушки, ни дедушки. Но мне приятно приходить к другим бабушкам – тем, у кого нет внуков – и помогать. В ответ делятся своим жизненным опытом.

Присоединиться к волонтерскому движению «Доброе сердце» может каждый желающий. Предложить свою помощь можно в том числе по телефонам «горячей линии» БРСМ.