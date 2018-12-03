Собирал всё, что тикало. Уникальную коллекцию часов собрал житель Узденского района

Новости Беларуси. Хобби, которое выросло до масштабов персональной выставки. Житель Узденского района Александр Кистанав представил широкой публике коллекцию своих необычных часов производства легендарного Сердобского завода, который закрылся в 2004 году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Увидеть ее можно в местном Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту. Всего же за восемь лет своего хобби мужчина насобирал около сотни часов: с кукушкой и без, с ручным механизмом, на батарейках, причем часть из них он собственноручно реанимировал.

В помещении музея экспозиция часов Александра Кистанова будет находиться еще месяц. Выставку было решено подлить из-за ее популярности среди школьников.