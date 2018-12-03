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Собирал всё, что тикало. Уникальную коллекцию часов собрал житель Узденского района

03 декабря 2018 20:40
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Новости Беларуси. Хобби, которое выросло до масштабов персональной выставки. Житель Узденского района Александр Кистанав представил широкой публике коллекцию своих необычных часов производства легендарного Сердобского завода, который закрылся в 2004 году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Собирал всё, что тикало. Уникальную коллекцию часов собрал житель Узденского района-1

Собирал всё, что тикало. Уникальную коллекцию часов собрал житель Узденского района-3

Собирал всё, что тикало. Уникальную коллекцию часов собрал житель Узденского района-5

Увидеть ее можно в местном Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту. Всего же за восемь лет своего хобби мужчина насобирал около сотни часов: с кукушкой и без, с ручным механизмом, на батарейках, причем часть из них он собственноручно реанимировал.

В помещении музея экспозиция часов Александра Кистанова будет находиться еще месяц. Выставку было решено подлить из-за ее популярности среди школьников.

Собирал всё, что тикало. Уникальную коллекцию часов собрал житель Узденского района-8

Собирал всё, что тикало. Уникальную коллекцию часов собрал житель Узденского района-10

Собирал всё, что тикало. Уникальную коллекцию часов собрал житель Узденского района-12

Собирал всё, что тикало. Уникальную коллекцию часов собрал житель Узденского района-14

# Коллекционирование # общество # Фотофакт

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