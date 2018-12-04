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Здание штаба 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады открылось после капремонта в Слониме

04 декабря 2018 07:01
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Новости Беларуси. В Вооруженных Силах Беларуси прошли торжества, приуроченные к началу нового учебного год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По этому случаю в Слониме состоялось открытие здания штаба 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады после капитального ремонта.

Здание штаба 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады открылось после капремонта в Слониме-1

Здание штаба 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады открылось после капремонта в Слониме-3

В торжественной обстановке командиру этого воинского соединения был вручен символический ключ от обновленного здания.

Здание штаба 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады открылось после капремонта в Слониме-6

Максим Строчилов, командир 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
В течение полугода проделана большая работа по благоустройству. Отремонтированы полностью все помещения в штабе. Это позволит должностным лицам, офицерам управления более продуктивно работать на благо нашей родины – Республики Беларусь.

На этом работы по благоустройству здесь не заканчиваются. В ближайших планах у руководства бригады отремонтировать две казармы и склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Здание штаба 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады открылось после капремонта в Слониме-9

Здание штаба 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады открылось после капремонта в Слониме-11

Здание штаба 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады открылось после капремонта в Слониме-13

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Максим Строчилов # Фотофакт

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