Здание штаба 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады открылось после капремонта в Слониме

Новости Беларуси. В Вооруженных Силах Беларуси прошли торжества, приуроченные к началу нового учебного год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По этому случаю в Слониме состоялось открытие здания штаба 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады после капитального ремонта.

В торжественной обстановке командиру этого воинского соединения был вручен символический ключ от обновленного здания.

Максим Строчилов, командир 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

В течение полугода проделана большая работа по благоустройству. Отремонтированы полностью все помещения в штабе. Это позволит должностным лицам, офицерам управления более продуктивно работать на благо нашей родины – Республики Беларусь.

На этом работы по благоустройству здесь не заканчиваются. В ближайших планах у руководства бригады отремонтировать две казармы и склад ракетно-артиллерийского вооружения.